Seit 50 Jahren pflegen die Waldhambacher eine Freundschaft mit einem Dorf gleichen Namens im Elsass. Erst der Zufall führte sie zueinander und zu wiederkehrenden gegenseitigen Besuchen.

Die französische Partnergemeinde liegt im sogenannten Krummen Elsass, in einem Landkartenzipfel nahe der Grenze zu Lothringen. Sie hat etwa 700 Einwohner, also fast doppelt so viel wie das pfälzische Pendant, ist in der Ausdehnung aber kaum größer.

Alles begann bei einem Fußballspiel

Wie es zu dieser langjährigen deutsch-französischen Freundschaft kam, hat mit Willi Mandery zu tun. Er ist fast 90 Jahre alt und gehört zu den „Urgesteinen“ im pfälzischen Waldhambach. Er war zehn Jahre lang Ortsbürgermeister, davor 20 Jahre stellvertretender Ortschef, 20 Jahre Wehrführer der Feuerwehr, Vorsitzender im Fußballverein und im Tennisclub. Im Sommer 1969 begleitete Mandery die erste Mannschaft der TuS Waldhambach ins elsässische Beinheim zu einem internationalen Fußballturnier. „Ich wollte gerade die Spielerpässe in die Kabine zu meiner Mannschaft bringen, da traf ich den Schiedsrichter, der unser Spiel pfeifen sollte“, erzählt er. „Wir stellten uns vor, und er sagte, dass er auch aus Waldhambach sei. Das glaubte ich ihm nicht. Wenn er ein Waldhambacher sei, müsste ich ihn ja kennen. Da hat er gelacht: Nicht euer Waldhambach! Ich bin aus Waldhambach im Elsass!“

Begründer der Partnerschaft

Die Freundschaft hält mittlerweile ein halbes Jahrhundert. Schiedsrichter Frédéric Gilger, Manderys spontan kennengelernter elsässischer Sportfreund, lebt nicht mehr. Aber er wusste vom pfälzischen Waldhambach schon, als er seinen Wehrdienst bei der französischen Garnison in Landau ableistete. Er und Mandery bauten die Kontakte weiter aus und wurden so zu den Begründern der Partnerschaft zwischen den beiden Dörfern.

Im Juni 1970 fuhren die Pfälzer mit zwei Fußballmannschaften ins Elsass. Der Empfang sei herzlich gewesen, schwärmt Mandery. „Wir kamen bei den Familien unter. Die Blaskapelle begleitete uns zum Sportplatz.“ Und da Franzosen gerne ihren Hang fürs Spektakuläre zeigen, habe ein Hubschrauber den Platz überflogen. Daraus sei ein Fallschirmspringer mit dem Ball unterm Arm herabgeschwebt und habe ihn genau auf den Anspielpunkt gelegt.

Gefeiert wird in der Pfalz

Seither sind viele Freundschaften zwischen den Familien beider Nationen entstanden. Regelmäßig treffen sich die Gemeinderäte beider Orte. Der Club Sportive vom elsässischen Waldhambach hielt Trainingslager bei der TuS im pfälzischen Waldhambach ab. Umgekehrt hatte die TuS-Jugend vor zwei Jahren ein Zeltlager bei den Elsässern.

Trotzdem erfolgte die offizielle Besiegelung der Partnerschaft erst 1997 anlässlich der 650-Jahr-Feier im pfälzischen Waldhambach. Damals war Mandery Ortsbürgermeister. Er und sein Kollege aus dem Elsass, Gérard Wehrung, unterzeichneten die Urkunde. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Freundschaft traf man sich im Elsass. Das Fest zum 50-jährigen Jubiläum ist in der Pfalz und wird, bedingt durch die Corona-Krise, recht bescheiden ausfallen.

Ortschef Michael Martin hat mit seinem elsässischen Kollegen vereinbart, die Feierlichkeiten auf das nächste Jahr zu verschieben. Daher wird nur eine kleine Delegation aus dem Elsass zum Festakt am Ehrenmal bei der Kirche um 16 Uhr erscheinen. Für Besucher gelten die üblichen Corona-Einschränkungen.