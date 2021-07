Die Gemeinde Gleisweiler bietet in Zusammenarbeit mit Waldgesundheitstrainer Randolf von Bomhard in den Sommermonaten Waldbaden an. Bei diesem aus Japan stammenden Gesundheitstrend geht es darum, die Natur mit allen Sinnen zu genießen. Der erste Termin ist für Samstag geplant, weitere Treffen sind für 24. Juli, 14. und 21. August vorgesehen. Infos und Anmeldungen unter Telefon 06345 940272.