Am Sonntag ist Wahltag. Zwei Autoren schildern, warum sie per Brief wählen – oder den Gang zur Urne zelebrieren. Es geht um Komfort, Tradition und die Magie der Kabine.

Briefwahl: So geht Wählen heute

Von Ali Reza Houshami

Für mich stellt sich die Frage nicht mehr, ob ich per Briefwahl meine Stimme abgebe oder nicht. Natürlich setze ich auch bei dieser Landtagswahl mein Kreuzchen am heimischen Schreibtisch aufs Papier, statt ins Wahllokal zu gehen. Das ist für mich schließlich die bequemste Art, an solch einer Entscheidung mitzuwirken. Warum sollte ich den Sonntag abwarten, freiwillig in einer Schlange anstehen, den Ausweis zücken, mich hinter einer Konstruktion verstecken, dort das Kreuzchen setzen und wieder gehen? Wie umständlich.

Ich kann den Moment kaum abwarten, in dem ich erstmals meine Stimme am PC-Bildschirm abgeben werde. Dass es so weit kommt, davon bin ich überzeugt. Dann muss ich mich auch nicht mehr mit dem Papierkram herumschlagen, der allein schon durch die Briefwahl anfällt. Außerdem braucht es dann nicht mehr die mehrmaligen Aufrufe der Kommunen, mit dem Ziel, Wahlhelfer zu gewinnen.

Glauben Sie mir, ich verstehe die Leute, die ins Dorfgemeinschaftshaus, in die Schule oder in ein anderes öffentliches Gebäude gehen, um genau das zu tun: Vor Ort dem oder der Kandidaten beziehungsweise der Partei das Vertrauen auszusprechen, die im konkreten Fall im Parlament meine Rechte vertreten beziehungsweise unser Land regieren sollen. Man kommt unter die Leute, das Wählen wird als besonderen Akt wahrgenommen.

Ich war selbst lange Zeit so traditionsbewusst. Mehr noch: Ich scheute mich davor, es anders zu machen, als ich es gewohnt war. Überweisungen beispielsweise habe ich bis vor einigen Jahren auch nur in der Bank gemacht. Ich sträubte mich vor dem Online-Banking, weil ich da so meine Bedenken hatte, ob das alles gut kann mit dem Geldtransfer, wenn ich es am eigenen PC mache. Sie wissen ja: Cyberkriminalität.

Ähnlich zögerlich war ich bei den Wahlen. Zum Glück aber habe ich die Briefwahl für mich entdeckt. Ich glaube, das kam nach der Geburt meiner Kinder. Um den Wahlsonntag möglichst frei zu haben, beantragte ich damals erstmals den Wahlschein. Hätte es mir doch bloß jemand früher gesagt, wie schön das mit der Briefwahl ist ....

Contra: An der Urne wird gewählt

Von Falk Reimer

Man mag es kaum glauben, aber in manchen Dingen bin ich Traditionalist. Als solcher verhalte ich mich, „wie es sich gehört“: Zum Sonntagsessen mit der Familie trägt man eine Hose, an Weihnachten geht’s in die Kirche (wenn auch nur zum Krippenspiel) und gewählt wird an der Urne. Fertig.

Früher, als ich noch jünger war, bin ich an einigen Wahltagen möglicherweise verkatert in die Wahlkabine gegangen und habe leidend ein Kreuz gemacht. Aber Nichterscheinen war nie eine Option. Mittlerweile ist es ein Ritual geworden: Nach dem Frühstück wird gewählt – und sei es erst um 11 Uhr. Wir ziehen uns an und pilgern in das Wahllokal.

Dort angekommen, schaue ich erstmal, wen ich kenne, vielleicht wird auch ein kleines Schwätzchen gehalten. Danach geht’s in die Kabine. Dort wird das Kreuz dann gemacht – daheim, am Küchentisch mit der Kaffeetasse in der Hand und noch auf einem Stückchen Wurstbrot kauend, scheint mir für diesen staatsbürgerlichen Akt unwürdig. Und besonders viel Spaß macht das Wählen natürlich bei einer Kommunalwahl – hier ist das Verteilen von Stimmen auf die Einzelpersonen Pflicht.

In der Kabine passiert aber auch recht regelmäßig etwas sehr Eigentümliches: Ich mache mein Kreuz nicht dort, wo ich es eigentlich machen wollte. Manchmal hatte ich mir vorgenommen, aus taktischen Gründen eine andere Partei als die favorisierte zu wählen – und das dann doch nicht zu tun. Ja, es ist ein Ort der Besinnung.

Ohne jetzt zu viel preiszugeben: Ich hatte mir des Öfteren auch vorgenommen, einfach irgendeine Quatschpartei zu wählen – natürlich aus Protest, weil ich das Angebot (Programm und Personen!) der „richtigen“, echten, seriösen Parteien für eine Frechheit gegenüber dem Wähler hielt. Und dann, im letzten Moment, habe ich mich dazu entschieden, meine Stimme doch nicht zu verschenken. Ohne jetzt zu onkelhaft klingen zu wollen: Das sollten Sie auch nicht tun. Wenn Sie es noch nicht getan haben, gehen Sie wählen. Und dann gehen Sie gemütlich einen Kaffee trinken. Es ist schließlich Sonntag.