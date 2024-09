Als letzte Gemeinde in der Verbandsgemeinde Hauenstein hat nun auch Schwanheim die neue Ortsführung gewählt. Ortsbürgermeister Herbert Schwarzmüller geht in seine vierte Amtszeit. Im Luger Tal wird die neue Ortsspitze traditionell vom neu gewählten Gemeinderat bestimmt. So hatte Amtsinhaber Schwarzmüller zwar schon vor der Kommunalwahl am 9. Juni signalisiert, für eine weitere Legislaturperiode zur Verfügung zu stehen, war jedoch nicht zur Wahl angetreten, sondern wollte diese Entscheidung in die Hände des Ortsgremiums legen. Dass in dem 572-Einwohner-Dorf alle an einem Strang ziehen, zeigte die konstituierende Sitzung des Gemeinderats in der vergangenen Woche. Ebenso wie schon vor fünf Jahren wurden der Ortschef und seine drei Beigeordneten ohne Gegenstimme gewählt. Dem 56-Jährigen, der beim Vermessungs- und Katasteramt arbeitet, zur Seite stehen Nicolas Scheiwe als erster Beigeordneter und Lorenz Steigner als zweiter Beigeordneter, die den Posten bereits zuvor innehatte. Neu im Führungsquartett ist Nicole Cherie-Kerner als dritte Beigeordnete.

Aktuell ganz oben auf der Agenda steht die Erneuerung des Dorfmittelpunkts. Die Arbeiten sollen in den kommenden Wochen fertiggestellt werden, damit der Dorfplatz zur Kerwe vom 20. bis 23. September genutzt werden könne, kündigt Schwarzmüller an. Die Gemeinde wünscht sich, dass das zurzeit leerstehende Dorfcafé wieder mit Leben gefüllt wird und sucht dafür einen Pächter oder eine Pächterin.