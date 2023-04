Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gas geben ohne Rücksicht auf Verluste: Am Sonntag sollen sich vier Autofahrer im Wellbachtal ein riskantes Rennen geliefert haben. Mehrfach brachten sie andere Autofahrer in Gefahr. Die Polizei ermittelt nun gegen die Saarländer.

Am Wochenende ist der Pfälzerwald bei bestem Wetter Zufluchtsort für alle, die sich nach Erholung in der Natur sehnen. Die Idylle wird jedoch am Sonntag von aufheulenden Motoren gestört.