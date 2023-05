Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau hat am „Raiffeisen-Tag“ sieben nachhaltige Projekte in der Region unterstützt und spendet über 30.000 Euro, teilt die Bank mit. „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ laute die Überzeugung, die Genossenschaftsbanken seit über 160 Jahren teilten. Dieses Jahr habe erstmals die Möglichkeit bestanden, sich mit einem Großprojekt um eine Spende in Höhe von 10.0000 Euro zu bewerben. In Bad Bergzabern, Dahn und Herxheim wurden Maßnahmen umgesetzt. Zur Verwirklichung eines Grünen Klassenzimmers des Mitmachprojekts Spurmacher in Eschbach wurde ein Folienhaus aufgestellt und mehrere Hochbeete angelegt. Auf dem in der Natur gelegenen Gelände finden in Zukunft viele Projekte statt, auch in Kooperation mit umliegenden Schulen wie dem Eduard Spranger Gymnasium Landau, die von Beginn an der Realisierung des grünen Klassenzimmers mitwirkten, so die Bank. Der Jugendkeller in Insheim wurde auf Vordermann gebracht, es wurden neue Sitzmöbel aufgestellt und eine mobile Bühne aufgebaut. Für den Dahner Skate Park wurden – gemeinsam mit Dahner Jugendlichen – diverse Maßnahmen und Vorbereitungen getroffen, damit ein zusätzliches Freizeitangebot für die Jugendlichen entstehen kann.