Die Stiftung der VR-Bank SÜW-Wasgau unterstützt über 62 Vereine und Institutionen in der Region mit 70.000 Euro. Wegen Corona gab es diesmal keine große Feier. Die Riding-Santas, die jedes Jahr am Nikolaustag mit ihren Harley Davidsons durch die Südpfalz fahren, um Geld für das Kinderhospiz in Dudenhofen zu sammeln, nahmen den Scheck stellvertretend für alle unterstützten Engagierten entgegen. Weitere Spenden gingen beispielsweise an den Fifty’s-Museumsverein Kapsweyer, die Tafeln Bad Bergzabern und Herxheim, den Verein Erster Weinlehrpfad, den Verein für Deutsch-französische historische Omnibusse, den Waldkita-Verein Miteinander Wachsen Annweiler, Tante Emmas Wohnzimmer Arzheim, den ASV Eschbach, die Pfadfinder Herxheim und die Förderer des Pamina-Schulzentrums.

Auch 2021 wird die Stiftung der VR-Bank gemeinnützige Institutionen und Projekte im Geschäftsgebiet unterstützen. Förderungswürdige Vereine oder Institutionen können sich über www.vrbank-sww.de/stiftung bewerben.