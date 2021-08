Die Niedrigzinsphase um ein weiteres Jahr verlängert, dazu die Auswirkungen Corona-Pandemie – es ist kein einfaches Umfeld, in dem sich die Banken aktuell bewegen. Die Bilanz der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau für 2020 fällt dennoch bemerkenswert positiv aus. Wichtig für die Kunden: Es werden keine weiteren Standorte geschlossen.

In zwölf Geschäftsstellen und an neun SB-Standorten bietet die VR-Bank SÜW-Wasgau in ihrem Geschäftsgebiet, das sich von Herxheim über den Hauptsitz in Bad Bergzabern bis nach Dahn erstreckt, ihre Dienste an. Nachdem zuletzt die Geschäftsstellen in Hayna und Schweigen-Rechtenbach sowie die SB-Stelle in Busenberg geschlossen wurden, soll das noch vorhandene Netz erhalten bleiben. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel investiert und verfügen nun über moderne und leistungsfähige Geschäftsstellen“, sagte Vorstandsvorsitzender Marco Kern bei der Präsentation der Jahresbilanz 2020. Er erinnerte an die 2019 eröffnete neue Filiale in Klingenmünster.

Eine Vielzahl der Kunden nutze die Angebote des Online-Bankings und der VR-Bank-App, was eine nach wie vor rückläufige Kundenfrequenz in den Geschäftsstellen zur Folge habe. „Beim Besuch in der Filiale werden in erster Linie klassische Services wie Geldabheben nachgefragt“, so Kern. Aus diesem Grund habe die Bank 2020 rund 600.000 Euro in 24-Stunden-Geldein- und Ausgabemöglichkeiten investiert. „Wir sind nach wie vor flächendeckend in der Region vertreten, zwar in weniger, dafür aber in größeren und zeitgemäßen Beratungszentren“, betonte Vorstandsmitglied Bernd Lehmann. Als Beispiel nannte er die modernisierte Geschäftsstelle in Dahn. Im Juni vergangenen Jahres ist der Spatenstich für die neue Geschäftsstelle in Wollmesheim erfolgt. Auch dieser liege ein offnes, dialogorientiertes Konzept zugrunde, so Lehmann.

Kooperation mit der Sparkasse Südpfalz

Seit Anfang des Monats beschreitet die VR-Bank SÜW-Wasgau bei der Bargeldversorgung ihrer Kunden neue Wege, indem sie mit der Sparkasse Südpfalz kooperiert. „Unsere Kunden können an allen Geldautomaten der Sparkasse mit ihrer Girocard kostenlos Geld abheben, umgekehrt ist es genauso“, erläuterte Kern. Damit kann an 68 Standorten in den Geschäftsgebieten beider Banken kostenlos Geld abgehoben werden. „Wir sind davon überzeugt, dass es sich lohnt, Kräfte zu bündeln, wenn wir dafür Mehrwerte für die Menschen vor Ort schaffen“, sagte Kern.

Von „einem sehr beeindruckenden Ergebnis“ sprach Kern beim Blick auf die Zahlen des Geschäftsjahres 2020. Und das trotz des Niedrigzinsniveaus, wie er betonte. Dieses belaste die Ertragskraft der Bank. Die Bilanzsumme stieg um 174 Millionen Euro im Vergleich zu 2019 auf 1,619 Milliarden Euro. Maßgeblich beeinflusst wurde dieses Ergebnis laut Kern durch den Anstieg des Kundenkreditvolumens um zehn Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. In diesem Bereich wirken sich die niedrigen Zinsen positiv aus, denn sowohl Häuslebauer als auch Unternehmen leihen sich das günstige Geld, um zu investieren. Um 6,2 Prozent gestiegen sind die Kundeinlagen, sie liegen bei 1,23 Milliarden Euro. Nur noch eine untergeordnete Rolle spielen die Spareinlagen, der Bestand wuchs aber immerhin um 0,9 Prozent auf 198,9 Millionen Euro.

Auf der Suche nach Grundstücken

„Der Immobilienmarkt ist ziemlich leer gefegt“, stellte Lehmann beim Blick auf die Immobiliensparte fest. Dennoch kann die 2018 gegründete Bank-Tochter VR Immobilien GmbH auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Die Erlöse durch Immobilienvermittlung stiegen um 14,6 Prozent. Die Anzahl der von der Genossenschaftsbank betreuten Wohneinheiten hat sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt und liegt jetzt bei rund 1900. „Im Bezug auf die Erlöse ist es das beste Jahr, das wir bei der Immobilienvermittlung je hatten“, sagte Vorstandsmitglied Theofried Schmidbauer, der für den Immobilienmarkt zuständig ist.

Auch als Bauträger ist die VR-Bank SÜW-Wasgau im Geschäft. In Dahn werden derzeit ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten und zwei Doppelhäuser gebaut. Ein weiteres großes Bauvorhaben wurde in Hayna begonnen. Auf dem über 900 Quadratmeter großen Grundstück des ehemaligen Raiffeisenlagers wird ein Sechsfamilienhaus gebaut, das nach der geplanten Fertigstellung im Sommer 2022 zum Verkauf angeboten werden soll. „Unsere Mitarbeiter sind stets auf der Suche nach Grundstücken“, sagte Schmidbauer.

Jahresüberschuss liegt bei 793.000 Euro

278 Mitarbeiter hat die VR-Bank SÜW-Wasgau. Sie sind für über 72.000 Kunden zuständig, davon sind 29.643 Miteigentümer der Bank – 726 mehr als im Jahr zuvor. Den Rückgang um 15 Beschäftigte begründete Lehmann mit Ruhestandsregelungen. Derzeit beschäftigt die Bank zehn Auszubildende und vier duale Studenten. Man werde auch in Zukunft ausbilden, versprach Kern. Er kündigte auch an, dass sein Haus verstärkt Praktikanten die Chance geben werden, ins Bankgeschäft hineinzuschnuppern.

Unterm Strich schloss die VR-Bank SÜW-Wasgau 2020 mit einem Überschuss von 793.000 Euro ab, im Vorjahr waren es 788.000 Euro. Der Vertreterversammlung, die im Juni erneut digital abgehalten wird, soll ein Dividende von 1,5 Prozent vorgeschlagen werden.