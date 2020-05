Trotz anhaltend niedriger Zinsen fällt die Jahresbilanz 2019 der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau mit Sitz in Bad Bergzabern positiv aus. Als Hauptgründe nennt der Geschäftsbericht die Zunahme bei Krediten und Kundeneinlagen. Weitere Veränderungen in ihrer Filialstruktur kündigt die Genossenschaftsbank an.

„Mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2019 und dem erwirtschafteten Jahresüberschuss sind wir sehr zufrieden. Er liegt über unseren Erwartungen und etwa auf dem Niveau des Vorjahres“, sagt Marco Kern, Vorsitzender des Vorstands. Das Volumen der Kundenkredite hat sich demnach um acht Prozent auf 1,017 Milliarden Euro erhöht . Auch die Einlagen der Kunden stiegen: um 7,1 Prozent auf 1,158 Milliarden Euro. Während sich der Bestand der Spareinlagen um 0,2 Prozent erhöhte, konnte der Bestand der anderen Einlagen um 8,6 Prozent deutlich ausgebaut werden. Die Bilanzsumme stieg damit um 8,1 Prozent auf 1,445 (Vorjahr 1,336) Milliarden Euro. Am Jahresende 2019 waren 28.917 Menschen Miteigentümer der Bank – 201 mehr als ein Jahr zuvor.

Das Geschäftsgebiet erstreckt sich mit zwölf Geschäftsstellen und neun SB-Standorten von Herxheim über Bad Bergzabern bis nach Dahn. Erst vor wenigen Tagen hat die 2017 aus dem Zusammenschluss der zuvor selbstständigen Geldhäuser VR-Bank Südliche Weinstraße, Raiffeisen- und Volksbank Dahn und Raiffeisenbank Herxheim hervorgegangene VR-Bank SÜW-Wasgau über Fusionspläne mit der Volksbank Kaiserslautern informiert. Daraus soll unter dem Namen VR-Bank Pfalz eG die zweitgrößte Genossenschaftsbank der Pfalz entstehen. Die Südpfälzer werden ein schlankeres Filialnetz mit in die Ehe bringen.

Geschäftsstellen in Hayna und Schweigen bleiben zu

„Für uns hat es oberste Priorität, auf aktuelle Entwicklungen einzugehen und alles zu tun, um auch weiterhin wettbewerbs- und zukunftsfähig zu bleiben. Daher haben wir uns bereits vor der Corona-Krise entschieden, unser Leistungsangebot und unsere Filialstruktur im Geschäftsgebiet anzupassen“, sagt Vorstandsmitglied Bernd Lehmann. Das bedeutet konkret, dass die SB-Geschäftsstelle in Busenberg und die Teilzeit-Geschäftsstelle in Herxheim-Hayna, deren Servicebereich aktuell coronabedingt nicht besetzt ist, aufgrund der geringen und rückläufigen Kundenfrequenz nicht wiedereröffnet werden. Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker stehen in beiden Orten noch bis zum 30. Juni zur Verfügung. In Busenberg sind laut Lehmann 2019 im Schnitt nur elf Transaktionen pro Tag am Geldautomaten vorgenommen worden. Auch in Hayna sind die Transaktionszahlen niedrig und rückläufig.

In Schweigen-Rechtenbach wird die Geschäftsstelle ebenfalls nicht mehr öffnen. Eine Analyse habe hier bereits vor der Sprengung des Geldautomaten im Januar gezeigt, dass die Kundenfrequenz kontinuierlich gesunken sei. „Ein wirtschaftlicher Betrieb ist gerade mit Blick auf die notwendigen Renovierungen nicht mehr möglich“, betont Lehmann. Geld abheben könnten Kunden der Bank nach wie vor kostenlos am Geldautomaten der Sparkasse Südliche Weinstraße in Schweigen. Derzeit würden Gespräche mit der Sparkasse hinsichtlich einer dauerhaften Kooperation geführt.

Neue Filiale in Wollmesheim

Des Weiteren werden die Geschäftsstellen in Winden und „am Schloss“ in Bad Bergzabern, deren Servicebereiche ebenfalls coronabedingt seit März geschlossen sind, in SB-Geschäftsstellen umgewandelt. Am Schalter in Winden wurden laut Lehmann zuletzt im Schnitt pro Tag nur noch vier Ein- und Auszahlungen und rund zehn Überweisungen vorgenommen. In der Geschäftsstelle gegenüber des Schlosses in der Kurstadt kommt hinzu, dass sich die Hauptstelle der Bank nur 600 Meter weiter in der Kurtalstraße befindet. „Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten lassen sich zwei personenbesetzte Filialen in diesem geringen Radius zukünftig nicht mehr realisieren“, so Lehmann.

An anderen Standorten wird dagegen kräftig investiert. Neben der im Jahr 2018 renovierten „Filiale der Zukunft“ in Steinfeld erstrahlt seit Sommer vergangenen Jahres auch die neu gebaute Filiale in Klingenmünster in modernem Glanz. Im Juni wird voraussichtlich der Spatenstich für den Neubau der Filiale in Wollmesheim erfolgen. Die Modernisierung der Geschäftsstelle in Dahn wird im Juli abgeschlossen sein.

Vertreterversammlung erst im Herbst

Insgesamt zieht der Vorstand der VR-Bank SÜW-Wasgau angesichts der Herausforderungen ein positives Resümee für 2019. Diese hätten sich in den letzten Jahren vor allem durch die Niedrigzinsphase und die Digitalisierung enorm gewandelt. Die meisten Kunden würden inzwischen von den Rund-um-die-Uhr-Angeboten des Online-Bankings und der VR-Banking-App profitieren, ihre Geschäfte telefonisch über das Kundenservicecenter erledigen und flexible Beratungszeiten in Anspruch nehmen.

Der Jahresüberschuss liegt mit rund 788.000 Euro auf dem Niveau des Vorjahres (789.420 Euro). „Mit dem erwirtschafteten Jahresüberschuss sind wir sehr zufrieden. Er liegt über unseren Erwartungen“, so Marco Kern. Der Vertreterversammlung, die aufgrund der Corona-Pandemie erst im Herbst stattfindet, wird vorgeschlagen, die Dividende wie im Vorjahr auf zwei Prozent festzusetzen. Die Kernkapitalquote wies zum Jahresende einen Stand von 14,9 Prozent aus. Die Gesamtkapitalquote betrug 17,2 Prozent und übertreffe somit die Anforderungen der Bankenaufsicht, so Kern. Dies ermögliche auch weiterhin, den Finanzierungswünschen der Kunden nachzukommen.

Zahlen & Fakten

Bilanzsumme: 1,445 Milliarden Euro

Kundeneinlagen: 1,158 Milliarden Euro

Kundenkreditvolumen: 1,017 Milliarden Euro

Spareinlagen: 197,1 Millionen Euro

Jahresüberschuss: 788.000 Euro

Kunden: 72.000

Mitglieder: 28.917

Ausschüttung: Dividende 2 Prozent

Mitarbeiter: 289