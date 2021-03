Der Startschuss ist gefallen: In der Kreuzstraße in Hayna baut die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau ein Mehrfamilienhaus für sechs Parteien, wie es in einer Mitteilung des Geldinstituts heißt. Die Wohnungen werden allesamt verkauft.

Auf dem über 900 Quadratmeter großen Grundstück stand einst das Raiffeisenlager, das abgerissen wurde. Fertig soll das neue Gebäude im Sommer kommenden Jahres sein. Die Wohnungen werden zwei oder drei Zimmer haben und zwischen 64 und 98 Quadratmeter groß sein. Sie sollen über eine Terrasse oder einen Balkon verfügen. Ein Aufzug wird dafür sorgen, die Wohnungen barrierefrei erreichen zu können. Für Fahrzeuge sollen Stellplätze geschaffen werden. Wie die VR-Bank auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilt, werden alle Wohnungen verkauft. „Zum aktuellen Zeitpunkt können wir noch keine Angaben zu den Kaufpreisen machen“, so das Geldinstitut. Über die Investitionskosten schweigt die VR-Bank.

Die Umsetzung des Projekts hatte sich verzögert, weil die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße Vorbehalte gegen die ursprüngliche Planung hatte. „Die Gründe lagen darin, dass der gesamte Ortskern von Hayna unter Denkmalschutz steht und die Baumaßnahme eng mit dem Denkmalamt abgestimmt werden musste. Somit ist gewährleistet, dass sich der neue Baukörper in das bestehende Ortsbild harmonisch einfügt. Ebenfalls musste der Bebauungsplan mehrfach angepasst werden“, schreibt die VR-Bank.