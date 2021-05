Die Diskussion im Vorfeld der Entscheidung über Abriss oder Erhalt des Schwesternhauses hat ein Nachspiel: Gerhard Wilhelm, der für den Erhalt des Hauses eingetreten ist, ist aus dem Verwaltungsrat der Kirchengemeinde ausgeschlossen worden.

Die Kirchengemeinde nennt hierzu mit Hinweis auf die Amtsverschwiegenheit, die im Kirchenvermögensverwaltungsgesetz festgeschrieben sei, keine Gründe. Das teilt Pfarrer Peter Nirmaier auf Anfrage mit. Wilhelm selbst erklärt, dass ihm vorgeworfen werde, gegen die Amtsverschwiegenheit verstoßen zu haben. Die Kirchengemeinde beziehe sich auf seine Stellungnahme zu einem Leserbrief von Hermann-Josef Marx, der als Mitglied des Kirrweilerer Gemeindeausschusses in der Kirchengemeinde aktiv ist. Marx hatte geschrieben, das Schwesternhaus sei marode, und außer dem Siedlungswerk Speyer sei weit und breit kein Investor in Sicht. Das Siedlungswerk plant, das Haus abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen.

Wilhelm reagierte auf den Leserbrief mit einer Stellungnahme, in der es hieß, dass sehr wohl ein weiterer Investor Interesse an dem Haus habe. Ein „erfahrener Sanierer“ habe bei dem Ausschreibungsverfahren der Kirchengemeinde ein Angebot abgegeben. Die Kirchengemeinde selbst hatte zu dem Verfahren keine Angaben gemacht. Etwas später gab auch der Sanierer selbst, Rolf Fuhrmann, bekannt, dass er sich an dem Ausschreibungsverfahren beteiligt hat. Fuhrmann ist in Maikammer durch seine Zusammenarbeit mit der Gemeinde bei der Sanierung des „Hauses Lotter“ in der Marktstraße 5 bekannt.

Wilhelm wehrt sich

Wilhelm wehrt sich nun gegen den Ausschluss aus dem Verwaltungsrat. Er sei mehrfach im Ort auf das Angebot Fuhrmanns angesprochen worden, von daher wisse er, dass es vielen Bürgern bekannt gewesen sei. Er habe also keine Geheimnisse verraten. Der Pressesprecher des Bistums, Markus Herr, bestätigte, dass Wilhelm Beschwerde gegen seinen Ausschluss eingelegt hat. Der Generalvikar habe das Verfahren nun der Schiedsstelle des Bistums zur Entscheidung zugewiesen. Der Widerspruch Wilhelms habe aber keine Auswirkungen auf den Beschluss über die Zukunft des Schwesternhauses. Dieser sei „rechtswirksam zustande gekommen“. Damit bleibt es dabei, dass das Gebäude, wie vom Verwaltungsrat beschlossen, an das Siedlungswerk übergeht. Zur Frage, wann über den Widerspruch Wilhelms entschieden wird, machte Herr keine Angaben.

Unterdessen haben die Initiatorinnen einer Unterschriftenaktion gegen den Abriss des Hauses erneut gegen die Entscheidung des Verwaltungsrates protestiert. In einer Mail rufen sie die Unterzeichner der Petition dazu auf, in Briefen an das Bistum noch einmal deutlich zu machen, was ihnen der Abriss des Gebäudes bedeutet. „Leider sehen wir kaum noch Möglichkeiten, den Abriss zu verhindern. Trotzdem wollen wir es versuchen“, heißt es in der Rundmail.

Kritik an Rundmail

Kritik gegen diese Mail kommt nun erneut von Herrmann-Josef Marx, der darauf hinweist, dass der Abriss „demokratisch entschieden“ worden sei.

Zur Vorgeschichte der Auseinandersetzung: Die Kirchengemeinde plant seit zwei Jahren zusammen mit dem Siedlungswerk Speyer, das ehemalige Schwesternhaus abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Nachdem Wilhelm bei den jüngsten Wahlen der Kirchengemeinde Mitglied des Verwaltungsrats geworden war, legte er sein Veto gegen den Abriss ein. In der Folge schrieb die Kirchengemeinde die Übernahme des Hauses in Erbpacht im Dezember öffentlich aus. Bis zum 7. März konnten Angebote eingereicht werden. Am 2. Mai teilte die Kirchengemeinde mit, dass der Verwaltungsrat entschieden hat, das Haus dem Siedlungswerk zu überlassen.