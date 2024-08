Die Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße lädt am Freitag, 23. August, um 19 Uhr zur Kultveranstaltung „Die Burg rockt“ auf der Burg Landeck bei Klingenmünster ein. Zehn Weingüter aus Landau und dem Kreis SÜW bieten ihre Weine an, wie die Veranstaltungsgesellschaft mitteilt. DJ Daniel Enrix und Acoustic Vibration sorgen für die Musik im Burghof. Bereits am Donnerstag, 22. August, findet ab 18 Uhr der „Feier.Abend“ mit Udo Jürgens-Double Udo Jay und DeeJay Michael Bauer statt. Der Vorverkauf für beiden Veranstaltungen hat begonnen. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.events-ld-suew.de.