Gerhard Lingenfelder führt für weitere zwei Jahre die Geschicke des SPD-Gemeindeverbandes Edenkoben, in dem die Genossen aus den Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer organisiert sind. Alle 14 Stimmberechtigten votierten bei der Versammlung im Edenkobener Wappensaal für ihn. Auch wenn Lingenfelder mittlerweile in der Nähe von Mainz wohnt, sieht er keine Probleme, das Amt auszufüllen. Als stellvertretender Vorsitzender steht ihm weiterin Markus Sell aus Maikammer zu Seite. Zur gleichberechtigten Stellvertreterin wurde die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Edenkoben, Annemarie Harwood, in das Amt gewählt. Wie Lingenfelder mitteilte, wird der Gemeindeverband zur im nächsten Jahr stattfindenden Bürgermeisterwahl in Edenkoben erstmals seit 1994 einen eigenen Kandidaten aufbieten.

Das Ergebnis der Neuwahlen

Vorsitzender: Gerhard Lingenfelder, stellvertretende Vorsitzende Annemarie Harwood, Markus Sell, Rechner: Lothar Anton, Schriftführer: Heinz Lambert, Mitgliederbeauftragter: Rudi Jacob, Beisitzer/-innen: Yildiz Härtel, Matthias Degen, Roland Pister, Manfred Schweig, Hans Voss, Manfred Weiskopf, Uwe Winter, Michael Degen, Kassenrevisor/in: Gabriele Paulus Mayer, Alexander von Rettberg.