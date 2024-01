Vor den Fasnachtern liegt in diesem Jahr eine kurze Saison. In der Südpfalz wurden am Wochenende wieder zahlreiche Prunksitzungen gefeiert. Wir zeigen heute Impressionen von der Vorderpfälzer Prunksitzung in der Herxheimer Festhalle.

Die drei »Jungs« Lene Mari Trauth, Julian Trauth und Max Mosebach erzählen über ihren Alltag. Foto: Iversen

Jule Rieder beim Tanzmariechen-Medley. Foto: Iversen

Rickey Reiland beim Tanzmariechen-Medley. Foto: Iversen