Kaum ist die Tour der Hoffnung am Wochenende zu Ende gegangen, da beginnen schon die Vorbereitungen für die Tour 2025. Der Erlös der jährlichen Spendenradtour mit vielen prominenten Radlern kommt krebskranken Kindern und Jugendlichen in Deutschland zugute. Rudi Birkmeyer trommelt dafür in der Südpfalz. Für den Offenbacher war nach einem Sturz die Tour schon nach 30 Kilometern beendet. Wie der 72-Jährige berichtet, konnten bereits am ersten Tag fast 400.000 Euro eingesammelt werden.

Birkmeyer und das Südpfälzer Team der Kümmerer planen die „Vor-Tour der Hoffnung“ für Sommer 2025. Veranstaltungsort der dreitägigen Schwesterveranstaltung ist in Landau. Am Mittwoch, 21. August, wird dafür auf der Nello-Hütte einen Benefiz-Hüttendienst organisiert. Als Helfer haben sich unter anderem zeitweise Udo Bölts, Sven Ottke, Markus Merk und Thomas Gebhart angemeldet.

Am Sonntag, 25. August, richten die Vor-Tourler auf der Kalmit bei der Deutschland-Rundfahrt die 1. Bergwertung um das „Pfälzer Dubbeglas“ aus. Der Erlös beider Aktionen fließt in die Spendenaktionen für krebskranke Kinder.

Spendenkonto:

Vor-Tour der Hoffnung, Sparkasse Südpfalz, Iban DE74 5485 0010 1700 2771 04