Während er durchs Archiv des Heimatbunds Edenkoben stöberte, stieß Rolf Baumann kürzlich auf einen Pressebericht über einen Brand in der Klosterstraße. Das Geschehen ereignete sich am 4. August 1921. Es fing alles mit einem Wespennest an.

Die Berichte stammen aus dem damals örtlichen Blatt „Die Gegenwart“. Aus diesen geht hervor, dass die Menschen in der Südpfalz einen heißen Sommer 1921 erlebten. Es seien Temperaturen bis zu 38 Grad erreicht worden. Dass am Abend des 4. August Anwohner der Klosterstraße durch „Feuer“-Rufe aufgeschreckt wurden, hat laut Baumann jedoch mit einem Nachbarn zu tun, der ein Wespennest ausräuchern wollte. Wenig später stieg schwarzer Rauch aus der Scheune eines Winzerhauses, auch die angrenzenden Gebäude standen in Flammen.

Hilfe von benachbarten Ortschaften

Im Pressebericht heißt es: „Nach circa sechs Minuten erschienen die ersten Schlauchkarren, aber an ein Retten der vier Scheunen war nicht zu denken. Es galt, die drei davor stehenden Wohnhäuser zu schützen mit der gewissen Angst, das Wasser könnte knapp werden. Deshalb wurden mehrere Fuhrwerksbesitzer beauftragt, Wasser herbeizuschaffen.“ Diese Besorgnis wurde um ein Wesentliches beseitigt, als die Edesheimer Wehr mit acht bis zehn Wagen Wasser an der Brandstätte erschien. Auch die Rhodter und die aus Maikammer angerückte Feuerwehr beteiligten sich an dieser Löschaktion, wie der gebürtige Edenkobener Baumann erfahren konnte.

Und weiter: „Über das unermüdliche Heranholen von Wasser mit einem Lastauto, welches der Weingutsbesitzer Schenk aus Maikammer zur Verfügung stellte, hörte man überall Worte dankbarer Anerkennung. Auch die Pfuhlgruben mussten, statt zu Düngezwecken als Löschmittel herhalten, zu dem sie sich besonders gut eigneten.“

Löschübungen auf dem Spielplatz

Zwei Tage später folgte ein Nachbericht: „An der Brandstätte herrschte den ganzen Tag über, besonders in den Mittag- und Abendstunden, reges Leben. Klagende und weinende Angehörige der zu Schaden gekommenen irren verzweifelt auf den Trümmern einher.“ Außergewöhnlichen Zulauf hatte das Wespennest, von welchem das Feuer ausgegangen war. „Obwohl alle gegen Brandschäden nach vorkriegszeitlichen Verhältnissen versichert sind, ist es ja wohl genügend bekannt, dass dies bei Weitem nicht ausreichen wird, um auch nur im Entferntesten daran denken zu können, mit dem Wiederaufbau zu beginnen.“ In dem Beitrag war auch die Rede von finanzieller Unterstützung für die Betroffenen. Der Stadtrat, Vereine sowie Edenkobener Mitbürger erklärten sich zu Spenden für die Brandopfer bereit.

Nach dem Brand seien umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden, erklärt Baumann. „Die Firma Minimax machte auf ihre Feuerlöschgeräte aufmerksam und versäumte auch nicht, zu einer großangelegten Feuerlöschübung für Jedermann auf einem Spielplatz einzuladen“, gibt Baumann wider, was in den darauffolgenden Tagen noch so in der Presse zu lesen war. Allerdings: Wegen des Wassermangels sei es strengstens verboten gewesen, außerhalb der für Mittwoch gesetzten Wasserzeit zu wässern.