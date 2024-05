„Das Leben beginnt jeden Tag neu“ – so lautet das Lebensmotto von Anna und Albert Wolff. Seit sechs Jahrzehnten sind sie verheiratet.

Am 29. Mai 1964 gaben sich Anna Eleonore und Albert Wolff das Ja-Wort vor dem Standesbeamten in Freimersheim. Ein Tag später folgte das Treuegelübde in der katholischen Kirche. Zuvor hatten