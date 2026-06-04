Rund 30 Projekte in der Südpfalz werden mit Geld von der EU gefördert. Darunter sind auch ehrenamtliche Initiativen, die etwa den Mittagstisch in Gommersheim betreffen.

Seit 2023 fließt in mehreren Auswahlrunden Fördergeld der EU und des Landes in einzelne als Leader bezeichnete Regionen. Leader ist eine Abkürzung für die französische Beschreibung Liaison Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale, unter der eine Initiative der Europäischen Union zur Förderung und Entwicklung der ländlichen Regionen in Europa zu verstehen ist.

Gedacht sind die Zuschüsse, die noch bis 2029 bereitgestellt werden, für Projekte aus Kultur, Tourismus, Klimaschutz und Dorfentwicklung. Eine der landesweit 21 Leader-Regionen ist die Gruppe namens „Vom Rhein zum Wein“, zu der sich die Verbandsgemeinden Bellheim, Edenkoben, Lingenfeld, Maikammer und Rülzheim sowie die Stadt Germersheim zusammengeschlossen haben.

Knapp 100.000 Euro für rund 30 Projekte

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Vom Rhein zum Wein“ hat kürzlich 29 Projekte ausgewählt, die sich nun über Zuschüsse freuen dürfen – unter der Bedingung, dass sie bis Oktober realisiert werden. So werden der Seniorenbeauftragten von Gommersheim, Renate Knöringer, 2000 Euro in Aussicht gestellt, damit sie mit ihren Mitstreitern den monatlichen Mittagstisch fördern kann. Das Geld soll in die Küchenausstattung investiert werden, etwa in einen Gefrierschrank und Suppentassen.

Rund 2500 Euro wären für das Vorhaben Nonnenrundweg in Edenkoben gedacht, bei dem an acht Stationen über das Wirken der Zisterzienser informiert werden soll, die ihre Spuren in der Region hinterlassen haben. Start und Ziel wären das Museum für Weinbau und Stadtgeschichte, berichtet Touristikerin Sabine Zwick vom Verein SÜW. Eine deutlich größere Summe, knapp 20.000 Euro würde an die Stadt Edenkoben überwiesen, die den Spielplatz an der protestantischen Kita ertüchtigen und um Inklusionsspielgeräte ergänzen möchte. Angeschafft werden sollen unter anderem eine spezielle Tischtennisplatte sowie eine Inklusionsschaukel, die Kinder mit und ohne Behinderung gleichermaßen nutzen können. Das berichtet Grünen-Stadtratsmitglied Helmut Schwehm, der Impulsgeber war und das Konzept dafür entwickelt hat.

Projekte müssen bis Herbst fertig sein

Gefördert werden zudem noch andere Vorhaben: Rund 3300 Euro sind für ein Bodentrampolin auf dem Spielplatz in Kleinfischlingen gedacht, jeweils 2000 Euro sind gedacht für das Herrichten eines Ausschankanhängers des Südhaardter Sportvereins, für eine Balkenwippe und eine Nestschaukel in Altdorf, für einen Bücherschrank in Gleisweiler, der am Aquariusbrunnen aufgestellt werden soll, und für eine würdevollen Grab- und Gedenkstätte für Sternenkinder auf dem Friedhof in Großfischlingen. Geplant ist die Anlage eines Gemeinschaftsgrabes mit Gedenkstein bestehend aus Sandsteinstelen mit Gravierung, in einem Beet mit naturnaher und pflegeleichter Bepflanzung inklusive eines Baumes. Etwa 12.000 Euro gehen nach Weyher, wo das Dorf im Zuge eines Projekts aus vielen Perspektiven zu erleben sein soll.

In der Südpfalz gibt es eine weitere Leader-Region: Die Verbandsgemeinden Kandel, Landau-Land, Offenbach, Jockgrim, Hagenbach, Herxheim und die Stadt Wörth bilden die Gruppe „Südpfalz“ .