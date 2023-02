Zum 16. Mal „Brot & Rosen“: Auch 2023 findet im Kreis SÜW die Veranstaltungsreihe anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März statt. Die Frauenwochen bieten ein abwechslungsreiches Programm – von der Kellerführung über den Kinoabend bis zur Römerschifffahrt.

„Der Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit ist auch 2023 noch notwendig, um auf Ungleichheiten aufmerksam zu machen und Frauen zu stärken“, findet Isabelle Stähle, die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises. Bei den von den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises und der SÜW-Verbandsgemeinden organisierten Frauenwochen ist für jeden etwas dabei: Theater, Kultur, Musik, Natur, Bewegung, Historie und Vorträge.

Der Auftakt ist am 7. März um 18.30 Uhr mit dem Online-Vortrag „Ein Mann ist keine Altersvorsorge“ von Helma Sick. Die Unternehmerin und Sachbuchautorin ist Expertin für das Thema „Frau und Geld“. Am 7. März ist übrigens auch der „Equal pay day“. Dieser Tag markiert symbolisch jenen Zeitraum, den Frauen über den Jahreswechsel hinaus länger arbeiten müssen, um auf das durchschnittliche Jahresgehalt von Männern im Vorjahr zu kommen. Am Weltfrauentag, 8. März, folgt ein Kinoabend mit Sektempfang. Um 18.30 Uhr wird der Film „Ivie wie Ivie“ im Haus am Westbahnhof in Landau gezeigt, veranstaltet vom Service-Club Soroptimist International Landau.

Kirche und Yoga

Am 10. März ist im Chawwerusch-Theater Herxheim um 19.30 Uhr das Stück „Anne-Marie die Schönheit“ zu sehen, ein Gastspiel des Pfalztheaters Kaiserslautern. Ein Besuch des Weinguts Schmitt in Ilbesheim, in dem Mutter und Töchter Hand in Hand arbeiten, ist am 11. März um 16.30 Uhr möglich, mit einer „Kellerführung mit Dreier-Weinprobe“. In der Landauer Stiftskirche steht am 12. März um 18 Uhr eine Veranstaltung unter dem Titel „Starke Frauen in der Bibel treffen Komponistinnen“ an. Dekanin i.R. Angelika Keller und Pfarrerin Heike Messerschmitt lassen Frauen aus der Bibel aufleben, Stiftskantorin Anna Linß spielt auf der Rieger-Orgel. Wie sich der eigene Standpunkt durchsetzen lässt, steht am 15. März ab 19 Uhr beim Online-Vortrag „In wichtigen Gesprächen punkten“ auf der Agenda. Im Bürgerhaus Maikammer präsentiert die Gruppe „Funny Girls“ am 26. März um 17 Uhr ihr neues Programm „Mehr Mut als Kleider im Koffer“. Auf ihrer literarischen Reise packen die Frauen Geschichten von Pionierinnen aus.

Am 20. April geht es weiter mit dem Online-Vortrag der Rechtsanwältin Lisa Rocker „Liebe und Recht sind keine Gegensätze – Ehe und Partnerschaft rechtlich begleiten“, Beginn ist um 18.30 Uhr. Ein weiterer Vortrag folgt am 22. April. Susanne Gerdon spricht um 11 Uhr im Kultursaal Offenbach zum Thema „Glück in herausfordernden Zeiten – Glück kann jede und jeder lernen!“. Ein Wohlfühlabend mit Yin-Yoga und Meditationen findet am 25. April ab 18 Uhr im Medienzentrum SÜW-Landau statt, er heißt: „Kunst trifft Yoga – Entspannte Kreativität erleben“. Eine Führung durch die Altstadt von Annweiler steht am 26. April um 18 Uhr auf der Agenda. Die Stadtführerin im historischen Gewand einer Gerberfrau wird unter anderem den Vorgang des Gerbens näherbringen. Auf Römerschifffahrt mit kleiner Lesung geht es in Neupotz am 28. April um 15 Uhr. Texte rund um Gleichberechtigung werden zu hören sein, es wird gerudert und mit einem Glas Sekt angestoßen.

Wanderung und Garten

Anlässlich des Idahobit, dem Internationalem Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, findet am 15. Mai um 19 Uhr der interaktive Online-Vortrag „Queer, oder was?!“ statt. Am 25. Mai um 9 Uhr gibt es in Bad Bergzabern ein Frauenfrühstück vom „Culinarium“, dazu eine musikalische Lesung der südwestpfälzischen Liedermacherin Sandra Bronder.

Auf „Herxheimer Entdeckungstour mit Brot und Rosen“ geht es am 2. Juni ab 16.30 Uhr. Die Geschichte der Gemeinde und Anekdoten zu Herxheimern sind zu erfahren. Am 3. Juni ab 14 Uhr steht eine Wanderung zu den Schaffensplätzen des Impressionisten Max Slevogt auf dem Programm. Ab dem Slevogthof in Leinsweiler verläuft die Wanderung, bei der es auch um die Frau und die porträtierten Frauen des Künstlers gehen wird. Den Abschluss der Reihe macht am 16. Juni um 18.30 Uhr eine „Krimi-Garten-Klappstuhl-Lesung“ mit Gina Greifenstein im Garten der „Gemüsehelden Dierbach“.

Im Netz

Weitere Infos unter www.suedliche-weinstrasse.de/de/veranstaltungskalender