Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie lebte in Los Angeles in einer Garage, um sich ihr Tanzstudium leisten zu können. Sie trainierte Hollywood-Promis. Sie hatte in Berlin ein eigenes Studio. Doch ihr wahres Glück hat Arianne Hoffmann vor einem halben Jahr in der Südpfalz gefunden – zwischen Pilates-Stunden und Hof-Sanierung.

Das Leben von Arianne Hoffmann reicht für einen Roman. Die Tänzerin und Personal Trainerin hat in Los Angeles in einem Studio gearbeitet, in dem Promis ein- und ausgingen. Die weite Ferne,