Die Veranstaltung Feuer und Flamme für Annweiler startet am Freitag, 4. November, 16 Uhr, rund um den Rathausplatz, teilen der Werbekreis und der Verein Zukunft Annweiler mit. Der Eintritt ist frei.

Feuer und Flamme für Annweiler – das könnten sich beide Vereine als Motto auf die Fahnen schreiben, heißt es in der Mitteilung. Beide setzten sich für eine attraktive Innenstadt ein. Die dunkle Jahreszeit habe begonnen und der Marktplatz solle an diesem Nachmittag und Abend unter anderem durch Schwedenfeuer, Kerzen und eine Feuershow erhellt werden, so die Veranstalter.

Das Datum 4. November sei bewusst ausgewählt worden. Denn die großen regionalen Highlights wie Keschdefest und die vielen Weinfeste der Region seien nun vorüber, und bis zum Start der Weihnachtsmarkt-Saison vergingen noch einige Wochen. „Gerade der November ist in vielen Orten ein eher trister Monat mit wenigen Events und eher verhaltenen Umsätzen in den Innenstädten. Dieses klassische Muster soll durchbrochen werden.“ Ab 16 Uhr gibt es auf dem Rathausplatz eine Hüpfburg, verschiedene Getränk und Kleinigkeiten zum Essen. Gegen Abend werde es dann das erweiterte kulinarische Angebot geben. Auf die „üblichen Verdächtigen“ wie Bratwurst und Glühwein beispielsweise werde bewusst verzichtet, wolle man sich doch dadurch kulinarisch abheben. Erwähnenswert seien hier die Feuerzangenbowle und herzhaft belegte Brote, teilen die Veranstalter mit. Auch die Gewinnauslosung der durch den Werbekreis initiierten Aktion „Dosenglück“, bei der durch die Mitgliedsbetriebe im Voraus der Veranstaltung die „Glücks-Dosen“ an Kunden ausgegeben werden, ist bei dem Event geplant. „Der Besuch des Festes lohnt sich für die Dosen-Besitzer also definitiv.“

Von den Geschäften in der Altstadt werden an diesem Tag viele Ihre Öffnungszeit bis 21 Uhr verlängern, „um den Besuchern ein entspanntes Stöbern und womöglich auch den Einkauf erster Weihnachtsgeschenke zu ermöglichen“. Die gesamte Veranstaltung wird von Live-Musik begleitet, und „eine Feuershow am späteren Abend setzt noch mal einen besonderen Akzent“.