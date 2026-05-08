Seit 18 Jahren wird über eine Unterführung an der B272 in Höhe Hochstadt diskutiert. Passiert ist noch nichts, dafür aber steht eine weitere Entscheidung an.

Es scheint eine Frage der Zeit zu sein, bis ein lang ersehntes Projekt in der Südpfalz Wirklichkeit wird. Gemeint ist die Unterführung an der B272, die insbesondere Hochstadtern helfen soll, die Bundesstraße gefahrlos passieren zu können. Dann nämlich, wenn sie von der Ortslage kommend ins Naherholungsgebiet, in den Wald oder zum Sportplatz möchten. Auch der Queichtalradweg und das Queichtalbad in Offenbach befinden sich südlich der Straße, auf der täglich Tausende Verkehrsteilnehmer in Richtung A65 oder B9 unterwegs sind.

Die nächste letzte Entscheidung

Seit 18 Jahren ist dieses Bauwerk im Gespräch. Im Gemeinderat gab es schon zahlreiche Debatten dazu. Bei der jüngsten im vergangenen Jahr dachte man, so erzählt es Ortsbürgermeister Timo Reuther (CDU) im Gespräch mit der RHEINPFALZ, die letzte Entscheidung dazu getroffen zu haben, damit sich an Ort und Stelle etwas tut. Nun aber muss sich erneut mit dem Thema beschäftigt werden. Der Grund: Der Baudurchführungsplanungsvereinbarung muss zugestimmt werden. So sperrig der Begriff auch klingen mag – das Wort impliziert einen baldigen Beginn.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) stimmt sich derzeit wegen Detailfragen mit der Verbandsgemeinde Offenbach ab. Darüber informiert der Leiter der Speyerer LBM-Dienststelle, Martin Schafft. Federführend für das Projekt sei allerdings die Gemeinde Hochstadt, auch wenn ihr Kostenanteil nicht so hoch sein dürfte.

Welche Kosten im Raum stehen

Als die Verbandsgemeinde Offenbach im Sommer 2024 dem LBM die geänderten Planunterlagen zum Bauprojekt zukommen ließ, wurden die Gesamtkosten auf 1,6 Millionen Euro beziffert. Der Bund als Baulastträger für die B272 beteiligt sich mit 290.000 Euro, wie Schafft informiert. Nach Angaben der Verbandsgemeinde müsste die Gemeinde Hochstadt nach Abzug aller Förderungen und Übernahmen etwa 71.000 Euro beisteuern.

Zum Gesprächsthema wurde der Bau einer Unterführung einst, als sich abzeichnete, dass an der unweit entfernten Tankstelle ein Kreisel kommen wird. 2019 wurde der Kreisel eingeweiht. Dadurch hat sich der Verkehrsfluss verbessert, für Fußgänger und Radfahrer bedeutet er aber, dass das Überqueren der B272 schwieriger und gefährlicher wird.

Nach Angaben des LBM gibt es nicht den einen Grund, weshalb sich das Projekt Unterführung immer noch hinzieht. Teilweise habe es daran gelegen, dass man andere Vorhaben in der Region vorrangig behandeln musste.