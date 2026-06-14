Ein spontaner Halt in Deutschlands ältestem Rosendorf veränderte das Leben von Matteo Gawron für immer. Heute blühen auf seinem Grundstück mehr als 110 Rosenarten.

Die Gartenleidenschaft von Matteo Gawron aus Birkenhördt begann, als sein Vater zur Kur nach Bad Nauheim musste. Auf dem Weg dorthin kam Gawron am ältesten Rosendorf Deutschlands vorbei – Steinfurt. Auf dem Rückweg war es um ihn geschehen: Sein Golf war bis in den letzten Winkel mit Rosen gefüllt. „Also, es war nur noch Platz für den Fahrer“, erinnert sich der 35-Jährige lächelnd.

Als die Familie Gawron 2012 in das Haus in der Schwarzerdstraße in Birkenhördt zog, verfügten sie über einen 400 Quadratmeter großen Garten – nach Gawrons Aussage mehr als wild. Also packten sie an, und nach einiger Zeit entstand eine kleine Gartenschönheit. Sie blieb zwar etwas wild, doch genau das wollte die Familie. Allerlei Rosen, weitere Blumen und Weinreben fanden neben Nutzpflanzen ihren Platz.

Die Vögel leisten ganze Arbeit

„Im Jahr darauf“, erinnert sich der Gartenbesitzer, „waren einige Sorten von Beeren reif. Zum Beispiel Johannis-, Stachel-, und Erdbeeren. Wir alle freuten uns schon auf leckere Früchte.“ Doch als die Familie am nächsten Tag mit Schüsseln bewaffnet in den Garten ging, waren keine Beeren mehr da. Die Vögel hatten ganze Arbeit geleistet, erinnert er sich. Im Jahr darauf spannten sie über ihre künftige Beerenauswahl ein feines Netz. „Was die Vögel dachten, weiß ich nicht. Dafür hatten wir unsere reichhaltige Ernte“, erklärt Gawron lachend. Seitdem gibt es einen Beerenkäfig im Garten.

2017 öffnete er seinen Garten erstmals im Rahmen der Tage der offenen Gärten und freute sich über Anregungen, gute Gespräche und Lob. Gut 200 Menschen wanderten damals durch seinen Garten, erinnert er sich. Danach ging es weiter: Das angrenzende Gemeindegrundstück wurde dazugepachtet – 1800 Quadratmeter. „Ehrlich. Wir waren über uns selbst erstaunt“, meint Matteo Gawron.

Romantische Sitzecken

Doch die Lust am Umgestalten überwog. Auf der großen Fläche wurden Gehwege angelegt, nun auch mit dem Rollator gut begehbar. Hinzu kamen ein schöner Grillplatz, mehr Kräuter, Nischen mit romantischen Sitzecken, ein kleiner Gemüsegarten und ein Gehege mit Schildkröten. Die insektenfreundlichen Beete legte sein Freund und Lebensgefährte Salvatore an, der ein Händchen für die Kräuter im Garten hat. Inzwischen haben auf dem 2200 Quadratmeter großen Gelände 110 Rosenarten ihre Heimat gefunden. Platztechnisch komme er bald an seine Grenzen, so Gawron.

Alles bio – oder nicht? Ja, außer die Rosen: Die werden konventionell gespritzt. Aber alles andere wird biologisch behandelt, erklärt er. Mit Regenwasser gefüllte Kanister sorgen für die Pracht der Pflanzen. Außer dem Lavendel blühe fast alles, so Gawron. Er habe sich keinen Reim darauf machen können, warum der Lavendel nicht gedeihe. Nachdem er sich umgehört hatte, erzählte ein Nachbar, dass das Gelände früher ein Bauernhof mit Ackerbau und Viehzucht war. Der Boden sei entsprechend mastig, also extrem nährstoffreich. „Da wächst halt kein Lavendel. Die mögen es karg. Schade“, so der Gartenfreund. Dafür entschädigt der Blick in einen romantischen Garten mit viel Charme, duftenden Pflanzen und gemütlichen Rückzugsorten.

Der Erlös soll gespendet werden

Auch im Winter leuchtet sein Garten: Im Zuge eines Gemeindeprojekts findet jedes Jahr ein Adventsfenster bei ihm statt. Zum 10. Mal öffnet er nun am 14. Juni von 10 bis 18 Uhr sein Gartentürchen für alle Gartenfreunde. Kaffee und Kuchen sowie ein Gläschen Sekt und Bowle stehen auf dem Programm. Der Erlös wird an die Kita Birkenbäumchen gespendet. Sitzgarnituren sind vorhanden – und, das ist Matteo Gawron wichtig, jeder darf sich überall hinsetzen, wo er möchte. Er hofft wie jedes Jahr auf gute Gespräche und glückliche Gesichter.

Info

Mit dem „Tag der offenen Gartentür“ möchte der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz die Bedeutung der Gartenkultur in den Mittelpunkt stellen und für den Erhalt sowie die Neuanlage lebendiger, vielfältiger und naturnaher Gärten werben. Weitere Informationen und alle teilnehmenden Gärten gibt es unter gartenbauvereine.de