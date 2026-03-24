Als Trauzeugen begann ihre gemeinsame Geschichte – heute feiern Heidi und Ernst-Jörg Müller ihre Diamantene Hochzeit.

Kennengelernt haben sich Heidi und Ernst-Jörg Müller, als Heidis beste Freundin und ein Freund von Ernst-Jörg in Hamburg heirateten. Aus der Begegnung als Trauzeugen wurde eine eigene Beziehung. Standesamtlich gaben sie sich vor 60 Jahren im Rathaus in der Altstadt von Hannover das Jawort – allerdings nicht ohne Aufregung: Der Bräutigam hatte in den Ausweis seiner künftigen Frau ein Bild einer Bulldogge geklebt. Die Standesbeamtin zeigte sich irritiert, seine künftige Gattin war auch nicht amüsiert – doch nach der Aufklärung konnte die Trauung stattfinden. Die geplante kirchliche Trauung in Halle kam aus politischen Gründen nicht zustande. Stattdessen heiratete das Paar in Nienburg an der Weser.

Von der Pfalz über Heidelberg in den Norden

Heidi Müller stammt aus Ingenheim. Nach dem Abitur in Landau studierte sie in Heidelberg und Hamburg. 1966 absolvierte sie ihr Staatsexamen und arbeitete als Lehrerin für Englisch und Französisch. Ernst-Jörg Müller machte 1956 sein Abitur im Kreis Bitterfeld in der damaligen DDR. Ein Studium blieb ihm dort verwehrt. Nach Beratung in der Familie zog er in den Westen, zunächst über Berlin – seine ältere Schwester kutschierte ihn mit dem Motorroller von Ost- nach West-Berlin. Die Grenzen wurden zwar kontrolliert, aber es bestand noch kein Durchgangsverbot. Von Berlin ging es nach Hannover. Später studierte er in Gießen.

Der gemeinsame Lebensmittelpunkt des Ehepaars lag zunächst in Hannover: Ernst-Jörg Müller arbeitete an der tierärztlichen Hochschule mit dem Spezialgebiet Rinder. Heidi Müller unterrichtete an einem Gymnasium. Später übernahm der Tierarzt eine Praxis in Bassum bei Bremen. Seine Frau folgte ihm und arbeitete als Oberstudienrätin in Syke. Die Verbindung zur Pfalz riss allerdings nie ab. Urlaube führten die Familie immer wieder nach Frankreich und in die Südpfalz. 1995 bauten sich die Müllers ein Haus in der Burgunderstraße in Schweigen-Rechtenbach. Da beide noch berufstätig waren, wurde es vermietet; eine Einliegerwohnung diente ihnen während der Urlaube. Nach dem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2007 zogen sie aber dauerhaft in die Südpfalz.

Das Ehepaar hat zwei Töchter. Eine lebt als Lehrerin in Bassum, die andere mit ihrer Familie in Brüssel. Im Ruhestand unternahm Ernst-Jörg Müller viele Radtouren, auch durch Frankreich; mit 86 Jahren tritt er inzwischen etwas kürzer. Heidi Müller, 85 Jahre alt, besucht weiterhin ihre Yogastunden. Gemeinsam gehen sie regelmäßig mit Hund Fido spazieren. Die Familie mit zwei Enkelinnen will sich zu Ostern zur Feier der Diamantenen Hochzeit treffen.