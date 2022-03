Ein Südpfälzer war maßgeblich an der Bekämpfung der Syphilis beteiligt, die jahrhundertelang grassierte und viele dahinraffte. Als ein Mittel gefunden war, mussten sich Robert Kahn und seine Kollegen von Verschwörern beschimpfen lassen. Seine Leistung zählte plötzlich nicht mehr.

Ein Südpfälzer wurde 1898 an der Universität Heidelberg zum Thema „Über Azofarbstoffe aus Methylphenylglycin“ zum Dr. phil. nat. promoviert. Zehn Jahre später war er als Assistent des Nobelpreisträgers Paul Ehrlich wesentlich an der Erfindung des ersten Chemotherapeutikums und der Bekämpfung der „Lustseuche“ Syphilis beteiligt. Die Rede ist von Robert Simon Kahn.

Die Vorgeschichte: Ob Kolumbus’ Entdeckungsfahrt die Syphilis aus der Neuen Welt in die Alte brachte oder ob sie schon hier war, ist nicht restlos geklärt. Jedenfalls breitete sich die Lustseuche seit 1494 rasant aus – von Spanien nach Italien und Frankreich und dann weiter nach Mitteleuropa. In den häufigen Kriegen, in denen Söldner nebst Familie und Dirnen von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz zogen, wurden zahllose Menschen angesteckt – selbst Neugeborene durch infizierte Schwangere. Dazu kamen noch die miserablen hygienischen Verhältnisse.

Eitrige Schären

Die Ansteckung erfolgt durch Geschlechtsverkehr. Erste, zunächst schmerzfreie Symptome sind Geschwüre an den Genitalien, danach Anschwellen der Lymphknoten, die Muskel- und Knochenschmerzen verursachen. Der ganze Körper wird von eitrigen Schären überzogen. Im Spätstadium führt Syphilis zu Knochenfraß, Herz- und Hirnschäden, schrecklichen Entstellungen, bis hin zum Wahnsinn. Der Tod bekannter Persönlichkeiten wie Mozart, de Sade oder Friedrich Nietzsche werden mit Syphilis in Verbindung gebracht.

Kirchenleute nannten die Seuche eine Gottesstrafe gegen die Sünder. Man riet zur Behandlung mit „Heiligem Holz“ aus Südamerika, wo die Lustseuche ja herkomme. Medizinisch wurde Syphilis bis Anfang des 20. Jahrhunderts mit Quecksilber bekämpft – durch Einreiben, Räucherung und sogar Inhalation. Das bedeutete zwar etwas Aufschub, war aber gleichzusetzen damit, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben: Der Tod folgte auf dem Fuße. In den Weltkriegen gab es Millionen infizierte Soldaten. Militärhistoriker beziffern die Ausfälle durch generische Krankheiten ebenso bedeutend wie die durch Waffen. Die Reichswehr ließ im besetzten Frankreich Etappenbordelle einrichten, engagierte Prostituierte aus Frankreich und Nordafrika – rigide medizinische Kontrollen sollten dem Lust-Drang der Soldaten wehren.

Von Malaria lernen

Robert Simon Kahn, der eingangs erwähnte Südpfälzer, wurde 1868 in Edenkoben geboren. Nach Studium und Promotion in Heidelberg arbeitete er am Chemischen Institut der Universität Münster. Danach ging er als Assistent von Paul Ehrlich an das „Georg-Speyer-Haus“ in Frankfurt am Main, das als Zentrum der deutschen Serumforschung galt. 1905 hatten Fritz Schaudinn und Erich Hoffmann an der Charité/Berlin den Syphilis-Erreger „spirochaeta pallida“ entdeckt. Ehrlich hatte gelesen, dass der Malaria-Erreger mit Arsen bekämpft werden könne – warum nicht auch die Syphilis, folgerte er.

Das genau war das Fachgebiet von Robert Kahn. Hunderte Arsenverbindungen wurden erprobt. In einem Vortrag vor der Deutschen Chemischen Gesellschaft sagte Ehrlich im Oktober 1909: „Es sind im Laufe der Zeit im Georg-Speyer-Haus unter Mithilfe der Herren Dr. Kahn, Dr. Bertheim und Dr. Schmitz eine sehr große Reihe derartiger (Arsen-) Verbindungen hergestellt und biologisch geprüft worden.“ Schließlich schlug der 606. Versuch an.

Starke Nebenwirkungen

Nun ging es darum, das Serum in großen Mengen für den praktischen Einsatz zu erzeugen. In einem Kommentar hieß es: „Das erforderte eine besondere, sehr komplizierte und teure Apparatur, um deren Schaffung und Ausbildung sich Robert Kahn sehr verdient gemacht hat und mit deren Hilfe er sich dann für längere Zeit der mühevollen Aufgabe unterzog, das Arsenophenylglycin herzustellen.“ 1910 brachten die Farbwerke Hoechst das Serum unter dem Namen Salvarsan auf den Markt. Das Medikament hatte starke Nebenwirkungen. Durch eine veränderte Dosierung mit weniger Arsen wurden in der Folge aber zwei Drittel der Erkrankten von der Krankheit geheilt.

Salvarsan war aufgrund der enorm aufwendigen Forschungen und Vorarbeiten teuer. Gegner, vor allem aus dem rechtsnationalen Lager, warfen den Forschern (Ehrlich und Kahn waren Juden) Bereicherung vor. Verschwörer und Homophile sahen in der Salvarsan-Anwendung einen Eingriff in die deutschen Erbeigenschaften. Hitler sprach in „Mein Kampf“ 1924 von „Versyphilitisierung des Volkskörpers“.

Tod in Theresienstadt

In den 20er-Jahren arbeitete Robert Kahn als wissenschaftlicher Berater in der Schweiz und Berlin. 1924 kehrte er in sein Haus in der Privatstraße 10 in Edenkoben zurück. Er war mit einer Protestantin verheiratet, sie hatten zwei Kinder. Kahn war in Edenkoben ein angesehener Mann und betrieb ein Labor. Die Nazis deportierten den Wissenschaftler 1940 ins KZ Theresienstadt, wo er am 10. April 1944 starb. Seine Nichte, die Schriftstellerin Gerty Spies, die das KZ überlebte, sagte später: „Ich war froh für ihn, dass er in Theresienstadt sterben durfte und nicht zuletzt noch die entwürdigende Vernichtungsqual im Lager Auschwitz erleiden musste.“