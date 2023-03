Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Grüne Oasen: Eingebettet in die bewaldeten Hügel rings um Bad Bergzabern bietet der Kurpark Idylle pur. Eigentlich. Derzeit ist das beliebte Ausflugsziel von Einheimischen und Gästen in großen Teilen eine Baustelle. Der Erlenbach wird offen gelegt. Danach wird der Kurpark ein anderes Gesicht haben. Veränderungen hat er in seiner Geschichte schon viele erlebt.

„Der Kurpark hat in den vergangenen Jahrzehnten schon eine deutlich Wandlung erlebt, vom klassischen Kurpark zum Bürgerpark“, sagt Ursula Schulz. Die Grüne ist Stadtbeigeordnete