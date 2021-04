Was macht man bei Hitze? Richtig: viel trinken. Gut, es ist natürlich Wasser gemeint, Eistee, Saftschorle. Aber dass in der Pfalz trotz Verantwortungsbewusstsein die Weinfeste vermisst werden, ist ebenso logisch wie die Tatsache, dass es nicht immer leicht ist, in Corona-Zeiten auf den gebuchten Urlaub zu verzichten. Das ist dann nicht „voll gut“, sondern erst mal „voll schwer“. Aber manchmal lohnt es sich auch, zu warten. Dann wird alles umso besser, und Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. In Sachen Wein kann man natürlich was machen, gerade wenn man sozusagen in bester Lage wohnt. Wie in Kirrweiler, wo „voll guter Schorle“ an einem Sommerabend auf der Terrasse oder im Hof verlockend klingt. Ein volles Glas, das hört sich immer optimistisch und gut an. Und wenn es einem dann noch „voll gut“ geht, erst recht.