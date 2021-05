Ab Montag sind Restaurants und Kneipen bis mindestens 30. November geschlossen. Das gilt auch für die Wanderhütten im Pfälzerwald. Viele Einheimische und Touristen haben das Wochenende noch mal für eine Wandertour genutzt – und die obligatorische Einkehr. Der Ansturm blieb allerdings aus.

„Bitte bleiben Sie zuhause“ – eindringlich hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor wenigen Tagen diesen Appell an die Deutschen angesichts der stark steigenden Infektionszahlen gerichtet. Aber Appelle und Wirklichkeit, die unterscheiden sich dann doch allzu häufig. Im Pfälzerwald jedenfalls war am Wochenende die Hölle los – trotz der Worte der Kanzlerin. Bereits um kurz nach 12 Uhr gab es auf dem Parkplatz Drei Buchen zwischen Burrweiler und Ramberg ein Verkehrschaos. Die Plätze waren schnell ausgebucht, Fahrer drängten sich mit ihren Wagen unerbittlich in die kleinsten Lücken. Der drohende Lockdown setzte dann vielleicht ganz besondere Kräfte frei.

Zusätzlich standen aber auch an den Straßenrändern Autos. Neben den an Wochenenden ohnehin immer zu sehenden Fahrzeugen aus Karlsruhe, Ludwigshafen und Mannheim, von den Südpfälzern ob ihrer Autokennzeichen gerne als „Kalumas“ betitelt, fanden sich aber auch Saarbrücker, Speyerer, Germersheimer, Mainzer, Offenburger und Pforzheimer. Sogar Wuppertaler, Kölner, Bremer und Regensburger waren in die Südpfalz gekommen.

Viel los auf Wegen: „Voll ist halt voll“

Wie war der Ansturm bei der Waldgaststätte Drei Buchen? „Es war zwar schon Betrieb, speziell zwischen 13 und 14.30 Uhr, aber es war jetzt nicht so, dass man uns überrannt hätte“, sagte Pächterin Andrea Bamesberger. Wenn der Parkplatz vorne voll sei, bedeutet das noch lange nicht, dass auch das Waldhaus proppenvoll sei. „Viele, die dort parken, nutzen den Platz einfach als Ausgangspunkt für eine Wanderung. “ Dass sich jetzt dann doch viele in Bezug auf den Hüttenbesuch in Zurückhaltung übten, führt Bamesberger auf die stark gestiegene Fallzahlen der letzten Tage zurück, die zu einer Verunsicherung bis hin zur Angst geführt hätten, wie sie sagte.

Hinsichtlich des Besucherzuspruchs berichtete Heike-Barbara Illner, die beim Pfälzerwald-Verein Gleisweiler als Hüttenwartin für die Trifelsblickhütte fungiert, von dort etwas anderes. „Ich war mit Bekannten in der Hütte, und dort herrschte schon ein großer Andrang. Das hatten wir aber auch erwartet, denn schon auf dem Wanderweg von Gleisweiler zur Hütte waren sehr viele Leute unterwegs.“ Rege Wandertätigkeit bestätigte auch Sebastian Dörr aus Edenkoben, der mit Freunden von Edesheim über Hainfeld, Burrweiler und Gleisweiler zur Walddusche unterwegs war. „Dort war mindestens so viel los wie an anderen Wochenenden, eher mehr. Allerdings sage ich auch, voll ist halt voll, und so extrem war’s aus meiner Sicht nun doch wieder nicht.“

„Regen interessiert die Kalumas nicht“

Ähnliches lässt sich vom Forsthaus Heldenstein berichten. Betrieb ja, ausverkauftes Haus nein. Allerdings war auch der Parkplatz am Heldenstein schon zur Mittagszeit gut frequentiert, während die etwas höher gelegene Lolosruhe um 13 Uhr ihren Namen noch alle Ehre machte. Es war ruhig dort. Im Außenbereich des Naturfreundehauses Edenkoben genossen die Besucher die wärmenden Sonnenstrahlen und gönnten sich ihre erste Schorle nebst deftigem Pfälzer Essen. Die Kinder tummelten sich auf dem Spielplatz. Zwei Ehepaare aus Heidelberg, die auch sonst immer mal wieder in den Pfälzerwald und speziell ins Naturfreundehaus kommen, sagten unisono, dass sie noch einmal die Chance genutzt hätten, um sich vor dem Lockdown hier zu treffen.

Martin Gutierrez ging am Samstag davon aus, dass es im von ihm bewirtschafteten Naturfreundehaus am Sonntag voll wird. Den Einwand, dass es regnen soll, konterte Michael Habermehl, der bei der Bewirtung mit unterstützte: „Ob es regnet, interessiert die Kalumas nicht, die kommen trotzdem.“ Habermehl zeigte im Übrigen wenig Verständnis für die erneuten Schließungen der Gastronomie. „Warum gerade die Gastronomie schließen muss, wo Schulen und Kindergärten offenbleiben und dort die Kinder nah beieinandersitzen, erschließt sich mir nicht wirklich.“

„Lassen uns das Wandern nicht nehmen“

Wenige Hundert Meter weiter am Hüttenbrunnen, dem Waldhaus der Pfälzerwald-Verein-Ortsgruppe Edenkoben, war es, was die Besucherzahl anbetrifft, ebenfalls recht überschaubar. Auch wenn hier unter anderem einige Familien Platz genommen und den warmen Herbsttag zu einem Ausflug genutzt hatten. Ein Ehepaar aus Leopoldshafen bei Karlsruhe aß mit seinen zwei Kindern gerade zu Mittag. „Wir sind recht häufig in der Pfalz, und das wird sich auch wegen Corona nicht ändern. Da die Hütten leider nun wieder geschlossen werden, packen wir uns dann etwas in den Rucksack ein und essen und trinken im Wald. Das Wandern hier in dieser wunderschönen Umgebung lassen wir uns aber nicht nehmen.“

Die Nellohütte tief im Wald ist nur zu Fuß zu erreichen. Sie erfuhr dennoch in den letzten Wochen und auch am Wochenende regen Zuspruch. Sie hatte als eine der ersten Hütten nach dem Lockdown im Frühjahr wieder ihre Pforten geöffnet. Die erneute Schließung ist ein Schlag ins Kontor. „Wir haben noch in der letzten Woche extra Material und Planen zum Überdachen einer Freifläche gekauft und auch einen Heizstrahler angeschafft, damit wir in den kälteren Monaten noch ein paar Sitzplätze zusätzlich anbieten können. Dafür haben wir auch noch mal einiges an Geld investiert, und nun ist das vorerst alles umsonst. Das ist schon sehr traurig“, berichtete Rudi Birkmeyer vom Wanderverein Nello.