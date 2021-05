Die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau mit Sitz in Bad Bergzabern und die Volksbank Kaiserslautern wollen ab 2021 gemeinsame Sache machen. Am Donnerstagabend wurden die Fusionspläne bekannt. Mit dem Zusammenschluss der beiden Geldinstitute entsteht unter dem Namen VR-Bank Pfalz eG die zweitgrößte Genossenschaftsbank der Pfalz.

„Um die Zukunftsfähigkeit der beiden Häuser strategisch sicherzustellen, wollen die beiden Banken deshalb frühzeitig die Chance nutzen und aus der Position der Stärke heraus die Zukunft aktiv gestalten“, informieren die VR-Bank SÜW-Wasgau und die Volksbank Kaiserslautern in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Sondierungsgespräche liefen bereits seit Anfang des Jahres. Wenn die jeweiligen Vertreterversammlungen die Fusion absegnen – wovon auszugehen ist – soll die VR-Bank Pfalz mit dann rund 60.000 Mitgliedern im Januar 2021 das Geschäft aufnehmen. Die VR-Bank Südliche-Weinstraße-Wasgau war erst 2017 durch den Zusammenschluss der zuvor selbstständigen Geldhäuser VR-Bank Südliche Weinstraße, Raiffeisen- und Volksbank Dahn und Raiffeisenbank Herxheim entstanden.

„Die beiden gleich großen, regional aneinandergrenzenden Genossenschaftsbanken besitzen ein gemeinsames Werteverständnis sowie eine homogene geschäftspolitische Ausrichtung. Sie verfügen über ein wirtschaftlich gutes Fundament, so dass aus ökonomischer Sicht derzeit keine Notwendigkeit einer Fusion besteht“, teilen die Bankhäuser mit. Allerdings stellten das unverändert niedrige Zinsniveau, die fortschreitende Digitalisierung, die steigenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie der immer stärker werdende Wettbewerbs- und Kostendruck Banken und ihre Kunden vor immer größere Herausforderungen.

Zusammen knapp 500 Mitarbeiter

Profitieren sollen von dem Zusammenschluss Mitglieder, Kunden und die dann knapp 500 Mitarbeiter. „Wir wollen dort stark investieren, wo Mitglieder und Kunden profitieren: in Beratungsqualität, Beratungszeit, moderne Kommunikations- und Vertriebswege sowie in die Unterstützung von Vereinen und Initiativen vor Ort“, sagt Alexander Kostal von der Volksbank Kaiserslautern. Er verweist auf die steigenden Kundenanforderungen an eine moderne Bank: digitaler Service rund ums Bankgeschäft und qualifizierte Beratung und Betreuung der Kunden vor Ort. „Gemeinsam können wir noch individuellere Angebote und Beratungsleistungen weiterentwickeln und Innovationen zügiger umsetzen“, kündigt Bernd Lehmann vom Vorstand der VR-Bank SÜW-Wasgau an.

Das breite Filialnetz, das von der deutsch-französischen Grenze bis in Nord- und Westpfalz reicht soll erhalten bleiben. „An unserer regionalen Verankerung sowie an der Nähe zu unseren Mitgliedern und Kunden wird sich nichts ändern. Wir werden fusionsbedingt keine Filialen schließen und keine betriebsbedingten Kündigungen vornehmen“, verspricht Peter Kullmann von der Volksbank Kaiserslautern. Und Theofried Schmidbauer von der VR-Bank SÜW-Wasgau ergänzt: „Die wirtschaftliche Kraft der gemeinsamen Bank ermöglicht langfristig sichere Arbeitsplätze, und junge Menschen profitieren von einem starken Ausbildungsbetrieb.“

„Um gemeinsam hohe Ziele zu erreichen, agieren wir auf Augenhöhe“, unterstreicht Marco Kern, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank SÜW-Wasgau. „Unsere Sondierungsgespräche haben ergeben, dass wir durch den Zusammenschluss unsere regionale Marktposition weiter ausbauen, bedeutende Wachstumschancen generieren und damit die Zukunftsfähigkeit der fusionierten Kreditgenossenschaft VR-Bank Pfalz nachhaltig sichern können“, so Kern. Die Aufsichtsratsmitglieder beider Banken haben in getrennten Sitzungen bereits grünes Licht für konkrete Fusionsverhandlungen gegeben. Die Vertreter wurden schriftlich benachrichtigt. Weitere Informationen soll es in den jeweiligen Vertreterversammlungen geben, die aufgrund der Covid-19-Pandemie voraussichtlich erst im Herbst stattfinden werden.

Beide Banken haben eine lange Geschichte

Die Volksbank Kaiserslautern, die 1864 gegründet wurde, ist eine in der Nord- und Westpfalz verankerte regionale Genossenschaftsbank und verfügt über eine Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro. Sie hat rund 220 Mitarbeiter und etwa 70.000 Privat- und Firmenkunden, wovon rund 32.000 Mitglieder der Bank sind. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich mit 13 Geschäfts- und fünf SB-Geschäftsstellen

sowie zwei Geldausgabeautomatenstellen von Waldfischbach über Kaiserslautern und Ramstein bis nach

Rockenhausen.

Die 1872 gegründete Die aus einer Fusion hervorgegangene VR-Bank SÜW-Wasgau hat ihre Wurzeln im Jahr 1872. Sie verfügt über eine Bilanzsumme von rund 1,45 Milliarden Euro. Sie hat rund 250 Mitarbeiter und betreut rund 70.000 Privat- und Firmenkunden, wovon über 29.000 Mitglieder der Bank sind. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich mit 16 Geschäfts- und sieben SB-Geschäftsstellen von Herxheim über Bad Bergzabern bis nach Dahn.

Aktuell keine weiteren Fusionspläne

Um auch die Synergieeffekte aus der Grunderwerbsteuer im siebenstelligen Bereich heben zu können, wird die VR-Bank SÜW-Wasgau juristisch übernehmendes Institut sein, teilen die beiden Banken mit. Die beiden Vorstandssitze werden wie bisher in Kaiserslautern und Bad Bergzabern sowie die Verwaltungsstandorte wie bisher in Kaiserslautern, Rockenhausen, Dahn, Herxheim und Bad Bergzabern sein. Aufsichtsratsvorsitzender soll der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende der Volksbank Kaiserslautern, Jürgen Hammel, werden, Vorstandsvorsitzender der bisherige Vorstandsvorsitzende der VR Bank SÜW-Wasgau, Marco Kern. Das Vorstandsgremium komplettieren Alexander Kostal, Peter Kullmann, Bernd Lehmann und Theofried Schmidbauer. Die bisherigen Vorstände Karl-Heinz Reidenbach, Albrecht Steller und Karlheinz Stemler scheiden planmäßig zum Jahresende altersbedingt aus. Theofried Schmidbauer soll den Verschmelzungsprozess noch aktiv mitgestalten und dann ebenfalls planmäßig zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand gehen.

Auch die in Landau ansässige VR-Bank Südpfalz ist auf Partnersuche. Fusionspläne VR-Bank Mittelhaardt mit Sitz in Bad Dürkheim sind gescheitert. In Richtung Landau haben die Vorstände in Bad Bergzabern ihre Fühler in den vergangenen Monaten aber nicht ausgestreckt. „Wir pflegen seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis zu allen vier an uns angrenzenden Genossenschaftsbanken mit regelmäßigem Austausch. Daher ist dies keine Entscheidung gegen befreundete Banken, sondern wir haben uns jetzt konkret für eine gemeinsame Zukunft mit der Volksbank Kaiserslautern entschieden“, teilt die VR-Bank SÜW auf Nachfrage mit. Weitere Fusionsgespräche seien aktuell nicht geplant.