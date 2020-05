Der Mobilfunkanbieter Vodafone plant, die Mobilfunkversorgung in der Südpfalz weiter auszubauen. Wie das Unternehmen mitteilt, sind für die Südpfalz für das laufende Jahr vier LTE-Erweiterungen vorgesehen, zwei in Annweiler und zwei in Schweigen-Rechtenbach.

Seine Ausbaupläne bestätigte das deutsche Tochterunternehmen der britischen Mobilfunkgesellschaft Vodafone Group mit Sitz in Düsseldorf dem SPD-Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler. Zuvor hatte Hitschler die großen Netzbetreiber in Briefen darum gebeten, ihn über den aktuellen Stand der Ausbaumaßnahmen in seinem Wahlkreis zu informieren. Jetzt hat Vodafone reagiert.

Das Berliner Hauptstadtbüro des Konzerns wollte noch keine genauen Zeitpunkt nennen, wenn mit den LTE-Erweiterungen in Annweiler und Schweigen-Rechtenbach begonnen werden soll. Die Abkürzung LTE steht für die englische Bezeichnung „Long Term Evolution“ (langfristige Entwicklung). Dabei handelt es sich um die vierte Handynetz-Generation. Statt LTE steht auf dem Handybildschirm zumeist 4G.

Bereits im November 2019 hatte Vodafone gegenüber Hitschler mehrere Ausbaumaßnahmen bis Mitte 2020 angekündigt. Diese seien inzwischen alle umgesetzt, schreibt Vodafone. Neben den fünf LTE-Erweiterungen (vier im Landkreis Südliche Weinstraße und eine im Landkreis Germersheim) habe das Unternehmen zudem 19 Updates zur verbesserten Abdeckung in Bad Bergzabern, Gossersweiler-Stein, Landau, Maikammer und Altdorf ausgeführt. Damit sei es gelungen, so Vodafone, die Netzabdeckung von 93,6 auf 96,5 Prozent aller Haushalte in der Region zu erhöhen.