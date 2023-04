Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 40.000 Menschen an der Ahr sind von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Viele von ihnen werden auch sieben Wochen nach der Flut noch in Verpflegungszentren oder Notküchen versorgt. Häufig mangelt es an frischem Obst und Gemüse. Zwei Südpfälzer Landwirte haben eine Nothilfe organisiert.

„Dass ich es in Deutschland mal erlebe, dass ein erwachsener Mann Tränen in die Augen bekommt, nur weil ich ihm einen Apfel überreiche, hätte ich bis vor Kurzem für unmöglich gehalten“, sagt Thomas Knecht. Doch genau das ist dem Landwirt aus Herxheim vor wenigen Tagen im Hochwassergebiet an der Ahr widerfahren. Es gibt viele Begegnungen und Eindrücke, die Knecht nicht mehr loslassen. Zusammen mit seinem Kollegen Ingo Pfalzgraf aus Billigheim-Ingenheim hat er die Aktion „Vitamine für das Ahrtal“ ins Leben gerufen, bei der Obst und Gemüse aus der Vorder- und Südpfalz ins Katastrophengebiet transportiert werden. Der Erfolg der Aktion überrascht die Initiatoren immer wieder und lässt neue Pläne reifen.

Doch