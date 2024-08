Durch das erfolgreiche Abschneiden habe sich in den vergangenen Wochen ein neuer, weinaffiner Kundenkreis erschlossen. Er sei stolz mit 95 Punkten bewertet worden zu sein. Dies sei für Lagen rund um Ingenheim eine Seltenheit. Bei dem Lagenwein für 11,50 Euro habe für die Jury insbesondere auch das Preis-Leistungsverhältnis gut gepasst. Dies spiegele sich auch im Gewinn eines Vinum-Sonderpreises, dem ersten Platz in der Kategorie „Best Buy“ von 10 bis 15 Euro, wider.

Jungwinzer Marcel Fischer vom Weingut St. Georgenhof in Ingenheim hat unlängst beim Wettbewerb „Vinum Riesling Champion“ den dritten Platz belegt. Die Auszeichnung zu Deutschlands Rebsorte Nummer eins wurde ihm in Heilbronn überreicht, teilt der Winzer der RHEINPFALZ mit. Ausgezeichnet wurde mit 95 Punkten in der Kategorie Riesling trocken Lagenwein sein 2022er Riesling „Im Käferflug“ mit feiner, reifer Säure.

