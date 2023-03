Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In diesem Jahr feiert Vinissima, das Netzwerk der in der Weinbranche tätigen Frauen, sein 30-jähriges Bestehen. Mit einem Mandelbaum, der im Birkweilerer Mandelhain gepflanzt wurde, will die Gemeinschaft über den Tag hinaus an ihr Jubiläum erinnern.

„Mit einem Sommerfest werden wir im kommenden Jahr unsere Geburtstagsfeier nachholen“, betonte die Bundesvorsitzende Jennifer Henne-Bartz, die in den zurückliegenden Monaten nichts