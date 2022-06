Ganz im Zeichen des Dorfjubiläums 1250 Jahre Kleinfischlingen steht in diesem Jahr die Storchenkerwe vom 1. bis 4. Juli. Den Auftakt macht am Freitag der um 18.30 Uhr startende Kerweumzug mit Beteiligung der Nachbargemeinden und der Kolpingkapelle Weyher.

Als Höhepunkt gibt es am Samstag um 16 Uhr an der Waschbank am Kaltenbach eine szenische Aufführung der „Waschweiber anno 1950“. Traditionell bildet ein ökumenischer Gottesdienst im Kirchgarten am Sonntag um 10 Uhr, musikalisch begleitet vom Posaunenchor Altdorf und vom Evangelischen Kirchenchor Nußloch, den Auftakt zu weiteren Aktivitäten wie die direkt anschließende und um 15 Uhr wiederholte Kirchenführung durch die Protestantische Kirche. Ab 14 Uhr bietet Sandra Stubenbordt Kinderschminken und Schmücken mit Haarbändern an. Um 15 Uhr dürfen sich die Kinder auf die Zauberei von Helmut Buchert freuen. Ab 17 Uhr sind die Wandermusikanten um Bernhard Vanecek von Hof zu Hof unterwegs. Saxofonist Christoph Krzeslak erfreut am Montag ab 19.30 Uhr die Gäste im Florum. An allen Tagen ist die Dauerausstellung zu den Ausgrabungsfunden der Franken- und Keltenzeit, die Modenbachausstellung und die Präsentation des neu ernannten Naturschutzgebietes Kaltenbachbruch im Florum geöffnet. Passend zum Dorfjubiläum finden sich an einigen Häusern die Beschreibungen der Bewohner in unterschiedlichen Epochen mit Zeichnungen von Maria Merrbach.

An allen Tagen bewirtet die Feuerwehr im Kirchgarten, im Florum gibt’s Leckeres von Berts Grill. Anlässlich des Dorfjubiläums haben in der Poststraße von Freitag bis Sonntag vier Höfe geöffnet: Maren im Schmiedhof, Manfreds Lammhof, Schweizers Wein- und Biergarten sowie der Tannenhof von Familie Kullmann. Die Landfrauen öffnen am Sonntag ab 14 Uhr ihre Kaffeestube im Dorfgemeinschaftshaus. Wie bereits seit 40 Jahren ist die Schausteller-Familie Ehresmann in der Schulstraße mit Süßwarenstand, Schießstand und Karussell zu finden. Während der gesamten Kerwe können im Lammhof und im Florum Jubiläumsartikel erworben werden.