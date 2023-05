Hohes Gras ist für Rehkitze ein perfekter Sichtschutz. Doch nicht selten sterben sie in der Erntezeit qualvoll im Mähdrescher. Am Freitagmorgen konnten vier Jungtiere bei Eußerthal gerettet werden – dank einer Drohne.

Bis Mitte Juni erwarten viele Rehe Nachwuchs. Die Neugeborenen liegen im hohen Gras oder auf Feldern. Doch das Versteck hat seine Tücken. Denn zur Mähzeit rollen landwirtschaftliche Maschinen über Wiesen und Acker. Nicht selten verenden Kitze in Mähdreschern. Mittlerweile wird vielerorts moderne Technik eingesetzt, um die Kleinen vor dem Tod zu bewahren. So auch im Landkreis Südliche Weinstraße, wo seit ein paar Jahren Jäger der Kreisgruppe mit Drohnen nach den Tieren im Grün suchen.

Am Freitagmorgen war es wieder so weit. Beim landwirtschaftlichen Betrieb Schönung stand die Mahd von acht Hektar Wiesen für Futtersilage rund um Gut Rothenhof bei Eußerthal an. Bevor sich die großen Maschinen in Bewegung setzten, kontrollierte ein Jägerteam die Wiese mit den ferngesteuerten Kameras aus der Luft. „Es konnten vier Rehkitze entdeckt und gerettet werden“, freut sich Kreisjagdmeister Jörg Sigmund.

Drohne muss notlanden

Die Drohne steuerte Oswald Mohn, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe, der hierzu aus Herxheimweyher angefahren kam. „Einmal wurde es aufregend, als die Drohne wegen leeren Akkus von selbst notlandete“, berichtet Sigmund. Das sechsköpfige Team konnte sie jedoch schnell orten und unversehrt wiederfinden, sodass sie erneut in die Lüfte gehen konnte. Doch mit zunehmender Sonneneinstrahlung wurde die Suche auch für den erfahrenen Drohnenpiloten schwieriger. Glücklicherweise reichte die Zeit reichte gerade noch, um die gesamte Fläche abzufliegen.