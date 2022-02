Die Gemeinde Burrweiler plant große Investitionen und will gleichzeitig ihre Pro-Kopf-Verschuldung deutlich abbauen. Der Doppelhaushalt 2022/2023 ist beschlossen.

Ohne Kreditaufnahme sollen in den beiden Jahren wichtige Projekte wie der Grunderwerb für ein neues Feuerwehrhaus mit 60.000 Euro angegangen werden. Die Gemeinde möchte zwei E-Ladesäulen errichten und hat dafür 2022 90.000 Euro eingestellt. Gleichzeitig hofft sie dafür auf einen Bundeszuschuss von 61.000 Euro. Die Neugestaltung des Dorfplatzes/ehemaliger Schulhof soll vorangetrieben werden; hier sind Planungskosten von 10.000 Euro vorgesehen. Auch das Neubaugebiet Sportplatz schlägt mit 40.000 Euro für die Erschließungsplanung zu Buche. Ortsbürgermeister Christian Weber machte darauf aufmerksam, dass damit der derzeit rückläufigen Bevölkerungsentwicklung entgegengewirkt werden soll. Der Ausbau des Parkplatzes vor der Festhalle ist mit jeweils 100.000 Euro eingeplant. Für die Hofüberdachung bei der Festhalle, die in Eigenleistung ausgeführt werden soll, sind 20.000 Euro vorgesehen. Der Bauantrag ist bereits eingereicht. Nach der Fertigstellung soll dort eine Außen-Kühlzelle aufgestellt werden, da der Platz dazu in der Festhalle fehlt. Kosten: 7000 Euro. Ebenfalls 2023 ist die Pflasterung eines barrierefreien Hauptweges auf dem Friedhof geplant, für die 60.000 Euro veranschlagt sind.

Trotz aller Projekte sei keine Neuverschuldung notwendig, da man auf Rücklagen zurückgreifen könne, so Weber. Diese liquiden Mittel reduzieren sich von rund 298.100 auf 48.700 Euro. Darin ist aber auch die Schuldentilgung enthalten, die von rund 123.200 Euro Anfang 2021 auf knapp 64.500 Euro zurückgeführt werden kann. „Von weit über 300 Euro Pro-Kopf-Verschuldung 2014 kann diese auf knapp 80 Euro Ende 2023 reduziert werden“, freut sich Weber.