Es geht um große Ziele, doch die Arbeit fängt im Kleinen an. Bei der Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen sind auch die Bürger gefragt. Doch was kann der Einzelne tun? In der Verbandsgemeinde Maikammer gibt es dazu eine Menge Ideen.

Wie kann der Bäcker vor Ort gehalten werden? Was kann dagegen unternommen werden, dass jährlich große Mengen an Obst nicht geerntet werden und verrotten? Und wie können Anreize geschaffen