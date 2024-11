Seit vielen Jahren freuen sich Kinder in Osteuropa über Geschenke aus dem Weihnachtspäckchenkonvoi. Round Table hat zahlreiche Annahmestellen eingerichtet.

Bundesweit sammelt der Serviceclub alljährlich in Deutschland Präsentpakete und bringt diese per Lkw-Konvoi in entlegene und ländliche Regionen in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine. Freiwillige Helfer verteilen sie dort direkt an Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Waisenhäuser. Dabei gilt der Grundsatz „Kinder helfen Kindern“ – etwa indem sie ein eigenes gut erhaltenes Spielzeug auswählen, um es in das Paket zu legen. Auch Erwachsene sind dazu aufgerufen, sich mit Spenden und eigenen Päckchen zu beteiligen.

So funktioniert’s: Nehmen Sie einen stabilen Schuhkarton und bepacken Sie ihn mit einer Mischung aus Spielsachen, Schulmaterialien, Kleidung, Hygieneartikeln und kleinen Leckereien. Verpacken Sie den Karton festlich und kennzeichnen Sie ihn für einen Jungen oder ein Mädchen und das entsprechende Alter. Die Päckchen können bis spätestens 15. November an verschiedenen Annahmestellen in der Südpfalz abgegeben werden. Darunter auch bis im Vorzimmer der Kreisbeigeordneten im Kreishaus in Landau, An der Kreuzmühle 2. Landrat Dietmar Seefeldt und erster Kreisbeigeordneter Georg Kern unterstützen die Aktion: „Ziel ist es, verarmten und Not leidenden Kindern dort zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Ob jung oder alt, ob über Schulen, Unternehmen oder privat: Jede und jeder kann ein Päckchen für sie packen – mit Sorgfalt ausgesucht, gerne hübsch verpackt und mit einer kleinen Nachricht versehen.“ Neu dabei ist etwa das Allianz-Finanzhaus in der Danziger Straße 1a als offizielle Annahmestelle in Bad Bergzabern.

Info

Eine Übersicht der Annahmestellen, weitere Informationen und Päckchenaufkleber sind zu finden unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de. Wer ein Päckchen abgibt, wird gebeten, zusätzlich zwei Euro zu spenden, um einen Teil der anfallenden Transport- und Mautkosten zu decken, dazu mehr unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de/spendenkonto.