HERXHEIM. Weil er an einer Sitzung des Kreisausschusses teilgenommen habe, habe er nicht an der Sitzung des VG-Rats Herxheim teilnehmen können, stellt der erste VG-Beigeordnete Christian Sommer (FWG) klar. Es solle nicht der Eindruck entstehen, er habe die Sitzung boykottiert.

Er habe den RHEINPFALZ-Artikel über die Ratssitzung mit Verwunderung gelesen, so Sommer. Wenn aufgezählt werde, dass 21 von 32 Ratsmitgliedern sowie Bürgermeisterin Hedi Braun und seine beiden Beigeordneten-Kollegen anwesend waren, „dann sollte zumindest auch genannt werden, warum der erste Beigeordnete nicht anwesend war“, meint Sommer.

Bei der „geplatzten“ Sitzung am 18. Oktober, die in den Herbstferien lag, sei er als Familienvater mit drei schulpflichtigen Kindern im Urlaub auf der Insel Fehmarn gewesen. Am Montag nahm er als Mitglied des Kreisausschusses an einer Sitzung in Birkweiler teil. „Der Termin dieser regulär um 16 Uhr stattfindenden KA-Sitzung war der Bürgermeisterin schon über ein Jahr bekannt, auch sind ihr die KA-Mitglieder aus Herxheim bekannt“, kritisiert Sommer.

In unseren Bericht hat sich auch ein Fehler eingeschlichen. Nicht Markus Seither (FWG) stellte klar, dass seine Fraktion es nicht dazu haben kommen lassen wollen, dass der VG-Rat nicht beschlussfähig war, sondern der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Feser.