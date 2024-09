Die Verbandsgemeinde Edenkoben stellt für weitere Dörfer die Ergebnisse in Sachen Hochwasserschutz vor, welche nach Ortsbegehungen gesammelt wurden. Die Gemeinde arbeitet derzeit an einem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept, weshalb sie Bürger gebeten hatte, sich bei Workshops und den besagten Begehungen einzubringen. Angesprochen sind nun Bürger aus Edesheim, Hainfeld und Großfischlingen, die sich am Mittwoch, 4. September, 19 Uhr, in der Gemeindehalle Edesheim über die Erkenntnisse und das weitere Vorgehen informieren können. Weiter geht es am 9. September, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Böbingen für die Gemeinden Böbingen und Gommersheim. Im Dorfgemeinschaftshaus in Roschbach stehen die Gemeinden Flemlingen und Roschbach am 16. September, 19 Uh, im Fokus. Weiter geht es am 18. September um 19 Uhr in Venningen für die Gemeinden Venningen und Altdorf. Die Vorstellungen abschließen wird das Treffen am 25. September um 19 Uhr in der Frimarhalle in Freimersheim für die Gemeinden Freimersheim und Kleinfischlingen. Infos zum Vorsorgekonzept gibt es online auf der Webseite der Verbandsgemeinde.