Die sogenannte Jahreserfolgsrechnung im Wasserwerk der Verbandsgemeinde Landau-Land weist genau das Gegenteil von Erfolg aus, steht doch am Ende ein Verlust von 181.940 Euro. Im Jahr 2020 hatte der Verlust bei 11.500 Euro gelegen.

Das Defizit kam aufgrund von hohen Investitionsausgaben nicht unerwartet. Verbandsbürgermeister Torsten Blank (SPD) führte ihn auch auf den geringen Wasserverbrauch zurück. „In 2021 hatten wir ein recht feuchtes Jahr, was dazu führte, dass weniger Wasser verbraucht wurde, als dies in trockenen Jahren der Fall ist. Dies ist aber nur ein Grund für das Minus im Haushalt“, sagte Blank in der jüngsten Sitzung des VG-Rates.

Weitere Erhöhungen angekündigt

Blank verwies auf die kostenintensiven Arbeiten im Bereich der Rohrnetzüberprüfung. Insgesamt erfolgten 39 Straßenaufbrüche zur Behebung von Schäden am Versorgungsnetz und den Armaturen. Die Ausgaben beliefen sich auf insgesamt 830.000 Euro. Durch die Untersuchungen konnten die Wasserverluste aber bereits reduziert werden, stellte der Verwaltungschef fest.

Die höheren Kosten führten für die Verbraucher dazu, dass sie bereits für das Jahr 2022 höhere Wassergebühren bezahlen müssen: statt 1,42 Euro seit Januar 1,57 Euro pro Kubikmeter. „2023 wird eine weitere Erhöhung notwendig sein“, kündigte Blank an.

Probleme auch in der Wasseraufbereitung?

Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung gab es einen Verlust, der bei 30.600 Euro lag. Doch auch dieser kommt nicht unerwartet, da 1,83 Millionen Euro investiert wurden, unter anderem für Sammler in den Ortslagen und in Hausanschlüsse.

Blank räumte ein, dass schon bald Stoffe, die zur Wasseraufbereitung benötigt werden, fehlen könnten. Dies läge daran, dass die Chemieindustrie diese nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung stellen könne, da die Herstellung energieintensiv sei und es an dieser Energie aktuell fehle. Das Fehlen der Stoffe könnte wiederum zu einem Anstieg des Eisen- und Mangangehaltes im Wasser führen. Noch sei man aber im Werk gut ausgestattet.