Es wird ernst für Kathrin Flory (SPD) und Matthias Neufeld (CDU). Am Sonntag entscheidet sich, wer ab Mai 2023 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sein wird. 19.906 Menschen sind aufgerufen, in der Stichwahl ihre Stimme in einem der 24 Wahllokale abzugeben – sofern sie das nicht schon per Briefwahl getan haben. Davon haben bereits 4475 Menschen (Stand Freitagnachmittag) Gebrauch gemacht, das entspricht rund 22,5 Prozent aller Wahlberechtigten.

Im ersten Wahlgang am 16. Oktober setzten sich Flory und Neufeld mit 40,2 Prozent beziehungsweise 39,1 Prozent deutlich gegen ihre Mitbewerber Hermann Augspurger (FWG, 10,7 Prozent), Martin Blankemeyer (Grüne, 7,0) und Heiko Drieß (FDP, 3,0) durch. Da weder die Sozialdemokratin noch der Christdemokrat die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen konnten, ist eine Stichwahl nötig. Nach dem knappen Ergebnis vor drei Wochen dürfte es ein spannender Wahlabend werden. Sicher ist nur: Es wird einen neuen Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern geben, denn Amtsinhaber Hermann Bohrer (SPD) wird sich in den Ruhestand verabschieden.