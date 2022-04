Wer im Bad Bergzaberner Land lebt und in diesem Jahr noch keine Gelben Säcke erhalten hat, der wird sich noch gedulden müssen. Es gibt Lieferengpässe. Aber die zuständige Firma Süd-Müll und die Kreisverwaltung halten zwei Alternativen für die Anwohner bereit.

Für die Abholung des Wertstoffmülls und damit die Verteilung der Gelben Säcke ist das Duale System zuständig. Das hat für die Region die Firma Süd-Müll damit beauftragt. Diese hat seit Beginn des Jahres die Säcke an die Anwohner verteilt. Bei den meisten Menschen im Landkreis SÜW liegen sie wohl schon zu Hause. Doch mancherorts gibt es Probleme. Wie die Kreisverwaltung, die zwar nicht zuständig ist, aber sich auf unsere Nachfrage hin bei der Firma Süd-Müll schlaugemacht hat, mitteilt, ist die jährliche Grundverteilung von zwei Rollen je Haushalt in allen Verbandsgemeinden nahezu abgeschlossen – mit Ausnahme der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sowie der Orte Göcklingen, Hayna, Insheim und Rohrbach.

Anfang des Jahres seien alle Verbandsgemeindeverwaltungen, teilweise mehrmals, mit Wertstoffsäcken beliefert worden. Aufgrund der bereits damals teilweise vorherrschenden Lieferengpässe habe die Firma Süd-Müll gebeten, möglichst nur eine Rolle je Haushalt abzugeben. Laut der Firma ist das Fehlen der Gelben Wertstoffsäcke aus einem Mangel an Rohstoff resultiert, der zur Produktion benötigt wird. Die Folgen dieser Problematik wirkten sich auch in anderen Gebieten ähnlich aus, auch andernorts mangele es derzeit an Gelben Säcken.

Wann sollen Gelbe Säcke nachgeliefert werden?

Was sollen die Verbraucher nun tun, wenn sie Verpackungsmüll haben, aber keinen Gelben Sack? Laut der Firma Süd-Müll können alternativ auch andere durchsichtige Kunststoffsäcke verwendet werden. Aber wir wissen, Deutschland hat der Plastiktüte den Kampf angesagt. Bei vielen liegen nur noch Papiertüten und Stoffbeutel zu Hause rum. Deswegen offeriert die Kreisverwaltung Alternative Nummer zwei: „Wer keine Möglichkeit hat, durchsichtige Kunststoffsäcke zu verwenden und kurzfristig Gelbe Säcke benötigt, kann diese auch im Kreishaus in Landau erhalten“, teilt Kreissprecherin Anna-Carina Hagenkötter mit. Dort werde ein gewisser Bestand vorgehalten. Pro Haushalt würden zwei Rollen ausgegeben.

Und ist ein Ende des Lieferengpasses in Sicht? Laut der Firma Süd-Müll ist die nächste Lieferung Gelber Säcke noch für April zugesagt.