Die Verteilerkästen in Maikammer werden mit Motiven zu Cittàslow-Themen verschönert. Darauf weist die Gemeinde hin. Ein erster Verteilerkasten ist bereits gestaltet, weitere sollen folgen, um Einheimischen wie Gästen die Ziele der Vereinigung Cittàslow näher zu bringen. Cittàslow ist eine in Italien gegründete, internationale Bewegung, der es um den Erhalt der kulturellen Besonderheiten und die Verbesserung der Lebensqualität geht. Neben Maikammer ist auch Deidesheim Mitglied in der Vereinigung. Die Aktion mit den Verteilerkästen ist in Maikammer von CDU-Ratsmitglied Nicolai Schenk unterstützt worden. Weitere Interessenten können sich im Büro für Tourismus melden.