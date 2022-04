Bei der Kunstaktion im Kreishaus der Südlichen Weinstraße sind 4860 Euro Erlös zusammengekommen. Das Geld wurde zugunsten der Menschen der Ukraine gesammelt, teilt die Kreisverwaltung mit.

Rund 30 Gäste waren bei der Auktion am Samstag anwesend und haben sich für die Werke von Larissa Rashapova, dem Bananensprayer und weiteren Künstlern der Region wie Adolf Kessler, Werner Brand, August Croissant oder Zeitgenossen wie Culmann und Xaver Mayer interessiert und sich an der Auktion beteiligt, berichtet Landrat Dietmar Seefeldt laut der Mitteilung.

Rashapova, selbst Ukrainerin, wolle die Spenden nutzen, um insbesondere ältere Menschen und verletzte Soldaten in der Nähe der umkämpften Hauptstadt Kiew mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Persönliche Kontakte Rashapovas und Freiwillige sollen nun dabei helfen, die Spenden unter die Menschen in Kiew zu bringen, kündigt Rashapova an.

„Die Solidarität, die die Bürgerinnen und Bürger für die vom Krieg betroffenen Menschen zeigen, ist bemerkenswert. Die erfolgreiche Kunstauktion, die wir kurzfristig auf die Beine stellen konnten, stellt dies einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis“, betont Seefeldt. Es sei großartig, wie engagiert die Südpfälzer Hilfe leisteten. Das Ziel der Auktion sei gewesen, Menschen und Kunst für den guten Zweck zusammenzubringen. „Das ist uns gelungen. Allen Beteiligten bin ich dafür sehr dankbar“, sagt SÜW-Landrat Seefeldt abschließend.