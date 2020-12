Robert Klein und Werner Siener haben auf gemeindeeigenen Grundstücken am östlichen Ortsrand von Weyher Obstbäume und Sträucher gepflanzt, berichtet Ortsbürgermeister Andreas Möwes. Finanziell unterstützt habe die Aktion der Verein zum Schutz von Umwelt und Natur an der Südlichen Weinstraße.

Auch an anderer Stelle im Ort wird die Natur aufgewertet. So werden laut Möwes derzeit die Streuobstwiesen im Naturschutzgebiet „Haardtrand-Hinkelberg“ zwischen Johannisbrunnen und Lourdesgrotte wiederhergestellt. Die Gemeinde stehe mit Grundstückseigentümern in Verhandlungen, um die Entbuschung von Flächen zwischen Weinbergen und Wald fortzusetzen.

Landschaftsarchitekt Kurt Garrecht aus Herxheim wurde beauftragt, die Durchgrünung des Ortskerns zu planen. Es wurde angeregt, in Teilbereichen des Ortskerns die Parkmöglichkeiten tagsüber zeitlich zu begrenzen.