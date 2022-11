Unterstützt von den Boulefreunden Böbingen lädt der freischaffende Künstler Giorgio (Silvano) Eazy für Sonntag ab 13 Uhr zur Vernissage „Spray-Art/Graffity“ ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Ab 15 Uhr gibt es Livemusik mit Ohrwürmern von der Band Die Spätlesen. Der seit 2019 in Altdorf lebende Graffitikünstler mit italienischen Wurzeln setzt sich als Boulespieler auch mit diesem Thema künstlerisch auseinander. In zahlreichen Ausstellungen hat sich Eazy, ein Künstler mit Hip-Hop-Hintergrund, schon seit den frühen 90er-Jahren in Kunstvereinen etabliert.