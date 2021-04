Maik Kohler befand sich am Montag auf dem Weg, um seine Tochter von der Schule abzuholen. Da fiel dem besorgten Vater auf Höhe der Gleishorbacher Bushaltestelle eine verletzte und unterernährte Katze auf. Das Tier zog seine Hinterläufe nach.

„Als ich aus dem Auto ausstieg, um nach ihr zu schauen, ist sie geflüchtet und voller Angst in ein Regenablaufrohr geflohen. Als ich mich ihr näherte, fauchte sie mich an“, erzählt Kohler. Dies habe wohl an der Angst oder der Verletzung der Katze gelegen, vermutet Antje Reinacher, Mitarbeiterin der Organisation „Streunerpfoten Südpfalz“.

Da Maik Kohler selbst einen Hund besitzt und früher auch eine Katze hatte, ließ ihn das Ereignis nicht los. Abends, auf dem Weg zum Kinderturnen, kontrollierte er, ob die Katze verschwunden war. Als sie noch immer in dem Tunnel festsaß, rief er kurzentschlossen bei Veterinär Markus Greiner-Bohlen in Bad Bergzabern an. Dieser leitete den Fall an Antje Reinacher der weiter. Der Verein „Streunerpfoten Südpfalz“ leistet ehrenamtlich die Vorarbeit für das Tierheim in Landau. Auch die Facebook-Gruppe „Vermisste Tiere Südpfalz“ leitet der Verein.

Die Katze zeigt keinen Fluchtinstinkt

Da das Rohr, in dem die Katze sich versteckte, auf der einen Seite zu einer Pferdekoppel und auf der anderen in den Horbach führt, nahm Reinacher an, dass das Tier eventuell ohne Hilfe wieder rauskomme oder sich rausjagen lasse. „Da dieses Rohr fünf Meter lang, jedoch nur 40 Zentimeter hoch ist, bleibt es für Menschen unmöglich zu begehen“, so Reinacher.

Doch sie irrte sich, beides trat nicht ein. Auch die Lebendfallen, welche zwei Mitarbeiter des Vereins aufstellten, interessierten das Tier wenig. Am Dienstagnachmittag besuchte Reinacher den Ort des Geschehens, um sich ein eigenes Bild zu machen. „Es gelang mir, mit einem ausziehbaren Kescher die auf der Seite liegende Katze einzufangen, da diese keinerlei Fluchtinstinkt mehr zeigte. Ich vermute, dass das Tier angefahren wurde und sich infolgedessen in das Rohr zurückzog“, so Reinacher.

Todesursache ist eine Gehirnerschütterung

Nach der Rettung aus dem Rohr machte sich Reinacher direkt auf den Weg zu Greiner-Bohlen. Doch für die Streunerkatze kam jegliche Hilfe zu spät. Es war keine Temperatur mehr messbar, eine Gehirnerschütterung als Folge des Unfalls sorgte für ihren Tod. Da das Grundstück öffentlich ist haftet niemand. „Um jedoch Unfälle in der Röhre zu vermeiden, würde sicher ein Gitter helfen“, meint Reinacher. Die Kosten für diesen Einsatz trage das Tierheim Landau, sagt Reinacher.