Wie kann man den Verkehr in der Hauptstraße von Wilgartswiesen beruhigen? Zu diesem Thema gab es in den vergangenen Monaten ein gehöriges Hin und Her. Jetzt wurden Fahrbahnverengungen installiert. Was ist als Nächstes geplant?

Die Ortsdurchfahrt der B10-Anrainerkommune Wilgartswiesen ist am Ausgang Richtung Hauenstein schnurgerade und fast so breit wie eine Landstraße. Dass das zum Rasen einlädt, verwundert nicht.