[Aktualisiert 9.3.2023] In Queichhambach soll ein barrierefreies Wohnprojekt entstehen. Das Vorhaben wird jetzt sogar vom Land gefördert. „Aber welcher Senior will schon an dieser Straße wohnen?“, fragt ein Anwohner. Wie stehen aktuell die Chancen für ein Tempo-30-Limit in Annweiler und seinen Ortsteilen?

Diese Nachricht sorgte im Januar für Glücksmomente in der Trifelsstadt. Das geplante Wohnprojekt in Queichhambach wurde